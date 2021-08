Afghanistan: Geflüchtete in Bayern bangen um Familien in Kabul

Der 23-jährige Afghane Armia telefoniert täglich mit seinen Freunden in Kabul. Sie erzählen ihm, dass sie ihre Häuser und Wohnungen nicht verlassen können, dass die Taliban die Straßen kontrollieren. Besonders Sorgen macht sich Armia um seine Freundinnen: "Unter den Taliban haben die Frauen keinen Einfluss in die Regierung, sie können nicht studieren, nicht arbeiten, gar nichts." Armia ist erschüttert über die derzeitige Lage in seiner Heimat Afghanistan:

"Für mich als Afghane ist das wirklich traurig. Es tut mir für mein Land sehr leid. So lange die Taliban Afghanistan beherrschen, kann ich nie wieder zurück." Armia, Geflüchteter aus Afghanistan

Christenverfolgung in islamischen Ländern

Armia kam bereits 2015 ins niederbayerische Plattling (Lkr. Deggendorf). Hier lebt er in Sicherheit, hier ist seine neue Heimat. Schon allein wegen seines christlichen Glaubens wäre Armia jetzt in Afghanistan in Gefahr. In Plattling ministriert er und ist Mitglied der Katholischen jungen Gemeinde (KjG). Armia ist gut integriert, hat einen Arbeitsplatz und neue Freunde gefunden.

Flüchtlinge in Bayern: Chaos und Schüsse aus der Heimat per Video

Ähnlich geht es Suraya: Auch sie hat in Plattling eine neue Heimat gefunden, doch Freunde und Familie leben noch in Kabul. Täglich erhält sie Fotos und Videos von ehemaligen Kollegen aus der Deutschen Botschaft und ihrer Familie aus Kabul. Dramatische Szenen sind zu sehen und hören: Chaos, Schüsse, Leichen auf einem Rollfeld. "Ich habe so viel Angst. Sehr große Sorgen mache ich mir wegen meiner Familie und meinen Freunden, die ich immer noch in Kabul habe. Ich habe Angst, was mit ihnen passiert."

Kritik an deutscher Regierung: Keine schnelle Hilfe für Ortskräfte

Suraya Arefi hat fünf Jahre lang in der Deutschen Botschaft in Kabul in der Visa-Stelle gearbeitet – ein altes Foto, auf dem sie neben dem damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier zu sehen ist, erinnert sie an diese Zeit.