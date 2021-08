Afghanistan: Aichach und Augsburg würden Flüchtlinge aufnehmen

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber zeigt sich angesichts der aktuellen Situation in Afghanistan "tief betroffen". In einer Mitteilung schreibt sie, als Friedensstadt sei es selbstverständlich, jetzt "bei der kurzfristigen und unbürokratischen Aufnahme von Ortskräften und ihren Familien und weiteren zu evakuierenden Personen" zu helfen. Weber betont: "Aufgrund des langjährigen Engagements in Afghanistan und der dort erfahrenen Unterstützung haben wir auch Verantwortung für die Menschen dort."

Stadt Aichach ist Teil des Bündnisses "Sicherer Hafen"

Bei der Stadt Aichach sei die mögliche Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan derzeit noch kein Thema, man würde sich aber auch nicht dagegen wehren, sagt Bürgermeister Klaus Habermann. Als kreisangehörige Stadt könne man nicht eigenmächtig entscheiden, Menschen aufzunehmen. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass Aichach vor einem knappen Jahr dem Bündnis "Sicherer Hafen" beigetreten sei. Dieses Bündnis setzt sich dafür ein, aus Seenot geretteten Menschen schnell und unbürokratisch eine sichere Bleibe zu bieten, ganz unabhängig von Zuteilungsquoten. Habermann sagte, dass die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Aichach zwar angespannt sei, aber machbar sei alles. Das habe die Situation 2015 gezeigt, als man Flüchtlinge aufgenommen habe.

Landkreis Aichach-Friedberg will "seinen Beitrag leisten"

Der Landkreis Aichach-Friedberg schreibt auf BR-Anfrage, der Landkreis werde "natürlich seiner Verantwortung gerecht werden und seinen Beitrag leisten – wie bislang immer". Noch sei aber über eine Aufnahme von Menschen aus Afghanistan nichts bekannt. Prinzipiell würden dem Landkreis Flüchtlinge über die Regierung von Schwaben zugeteilt, nach dem Königsteiner Schlüssel. So kämen am Donnerstag insgesamt 30 Menschen, die in den Asylheimen des Landkreises untergebracht würden. Sie stammen aus Syrien, dem Irak, der Türkei, der Elfenbeinküste, Kasachstan und Weißrussland.

Auch der Landkreis Augsburg zeigt sich grundsätzlich dazu bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Doch auch dort sei bisher nichts konkret geplant.

Augsburg half schon nach Brand im Flüchtlingslager Moria

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt Augsburg nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria aus humanitären Gründen angeboten, 20 Geflüchtete aufzunehmen. Vier sind inzwischen nach Zuweisung in Augsburg untergekommen.