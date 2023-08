Afghanischer Leopardgecko macht Nachtschicht bei der Polizei

Er hat gelb-braune Flecken, Glubschaugen und hört seit kurzem auf den Namen Harald: Ein Gecko, der erfolgreich eine Nachtschicht bei der Polizei Bad Neustadt gemeistert hat. Zuvor hatten die Polizeibeamten das Tier in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Bad Neustadt an der Saale eingefangen.

Bewohner des Mehrfamilienhauses riefen bei der Polizei an und teilten mit, dass dort "ein Reptil sein Unwesen treibe". Im Internet fanden die Beamten später heraus, dass es sich um einen Afghanischen Leopardgecko handelt.

Afghanischer Leopardgecko auf der Polizeiwache

Ein Herrchen lies sich zunächst nicht finden. Deswegen sei das kleine Tier vorerst auf der Wache in einem Terrarium untergekommen. "Aufgrund besonderer Verdienste während seiner ersten Nachtschicht wurde Harald bereits mit einer Grille belohnt", heißt es von der Polizei.

Gecko Harald muss doch weiterziehen

Nach einer Nachtschicht auf der Polizeiwache hat das Tierheim Wannigsmühle aus Münnerstadt den Gecko Harald dann abgeholt. Er kommt vorübergehend in "Sironas Ranch" in Hausen bei Würzburg unter, so die Polizei. Leiterin des neuen Zuhauses ist Steffi Schindle. Sie hilft gemeinsam mit ihrem Team Tieren in Not.

"Die Polizeibeamten trennten sich schweren Herzens vom neuen Reptilien-Kollegen, der immer aufmerksam den Funkverkehr verfolgte", teilt die Polizei mit. Doch sie sind sich einig: Nach der langen Nachtschicht sollte für Harald nun einmal Zeit für Erholung sein.