Afghanischer Leistungsschwimmer will nach Würzburg fliehen

Fahim Anwari ist ein leidenschaftlicher Schwimmer. Schon als kleiner Junge half er in einem Hotel aus und trainierte nachts im Pool. Das Schwimmen brachte er sich selbst bei. Und das mit Erfolg: Dieses Jahr nahm Anwari als erster Schwimmer für Afghanistan an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teil. Darauf ist er besonders stolz. Deshalb hat er sich sogar die olympischen Ringe auf seine Brust tätowieren lassen. Im Moment muss sich der 22-jährige Schwimmer aus Afghanistan aber anderen Herausforderungen stellen.

Erster Versuch zu fliehen ist gescheitert

Nachdem die radikal-islamistischen Taliban die Macht in Afghanistan übernommen haben, versucht auch Awiri, das Land zu verlassen. Er hat sich mit seinen Dokumenten, ein paar Kleidungsstücken und viel Hoffnung auf den Weg zum Flughafen nach Kabul gemacht. Sein Ziel ist es, zu seiner Cousine nach Würzburg zu kommen. Doch sein erster Versuch zu fliehen ist gescheitert. Er wurde auf dem Weg gestoppt und zurückgewiesen. Das Problem: Jedes Flugzeug, das in Kabul abhebt, ist eine Chance weniger für Fahim Anwari. Denn in knapp einer Woche soll die Evakuierungsmission der USA in Afghanistan enden.

Zukunft als Schwimmer ist gefährdet

"Tag und Nacht mache ich mir darüber Gedanken, wie es mit Afghanistan und meinem Beruf jetzt weitergeht. Es waren sehr viele wichtige Schwimmwettbewerbe geplant, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt noch mitmachen darf. Kurz gesagt: Wir sind in großer Verzweiflung", beschreibt er seine Situation. Laut Anwari gibt es kaum Trainingsmöglichkeiten und Förderungen in Afghanistan. Mehrere Jahre kämpfte er für seinen Sport. Durch die aktuelle Lage im Land sei das alles gefährdet. "Alles ist unter der Beobachtung von den Taliban und die beobachten, wie die Menschen den Alltag leben, was sie machen – einfach alles wird kontrolliert", so Anwari.

Schwierige Bedingungen für afghanische Sportler

Afghanistan hat viele begabte Athleten. Doch die instabile Lage des Landes macht es für sie unmöglich, zum Beispiel an den Olympischen Spielen teilzunehmen. In Sydney 2020 wurde Afghanistan vom Internationalen Olympischen Komitee ausgeschlossen. Die Gründe damals: der Bürgerkrieg und die nicht vorhandenen Frauenrechte unter den Taliban. Fahim Anwari hatte es in diesem Jahr geschafft. Der 22-Jährige ging in der Disziplin 50 Meter Freistil der Herren an den Start. Es wären noch viele weitere Wettkämpfe geplant gewesen, er glaubt aber nicht, dass er daran teilnehmen darf.