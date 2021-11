Afghanische Ortskräfte: Flüchtlingsrat fordert Evakuierung

Die militant-islamistischen Taliban haben nach dem Rückzug des Westens die Macht in Afghanistan übernommen. Zurückgeblieben sind viele afghanische Ortskräfte, also Afghanen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben. Das sind beispielsweise Übersetzerinnen und Übersetzer, Köche oder Sicherheitsmitarbeiter. Aber auch Mitarbeitende von deutschen Organisationen in Afghanistan. Bei einer Online-Pressekonferenz des Bayerischen Flüchtlingsrates haben Betroffene ihre Erlebnisse von Ausreise, Ankunft und behördlichen Hindernissen geschildert.

Ex-Geheimdienstmitarbeiter will Afghanistan verlassen

Als erstes sollte Jamschid M. über seine Erfahrungen berichten. Er hat für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet, hat keinen Pass und kann Afghanistan somit nicht verlassen. Mitte September hatte die Ortskraft die Zusage der Internationalen Organisation für Migration (IOM) erhalten, dass er auf einer Liste stehe, um das Land verlassen zu können. Seine Teilnahme an der Online-Pressekonferenz muss er kurzfristig absagen, ein ehemaliger Kollege sei vor wenigen Tagen ermordet worden, erklärt Jana Weidhaase vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Jamschid will nun auf eigene Faust versuchen nach Pakistan zu kommen, er hat kein Vertrauen mehr in die deutschen Behörden.

Anerkennung für Ortskräfte in Deutschland dauert

Ein anderer Afghane hat es nach Deutschland geschafft: Hamid war als Ortskraft für die Polizei und den deutschen Auslandsgeheimdienst in Afghanistan tätig. In den chaotischen Tagen nach der Machtübernahme der Taliban im August hielt er Kontakt mit der deutschen Botschaft in Kabul. So gelang es ihm zunächst nach Usbekistan zu kommen. Wenig später saß er in einer Lufthansa-Maschine nach Frankfurt und kam schließlich nach Bayern. In Augsburg hat ihm eine Mitarbeiterin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nachdrücklich geraten, einen Asylantrag zu stellen, obwohl er seinen Pass und seine Dokumente gezeigt habe und im E-Mail-Verkehr mit dem Auswärtigen Amt stand, erzählt Hamid.

Ortskräfte stellen Asylanträge

Bei den deutschen Behörden ist ihm zufolge bislang nicht geklärt, ob er als Ortskraft anerkannt wird. Denn kein Amt würde sich für ihn zuständig fühlen. Nun hat er Asyl beantragt.

"Dieser Fall zeigt sehr gut, dass es auch für die Menschen, die es hierhergeschafft haben, auf welchem Weg auch immer, ein Behördenchaos und dadurch auch eine rechtliche Unsicherheit besteht." Jana Weidhaase, Bayerischer Flüchtlingsrat

Das Schicksal Hamids sein kein Einzelfall, erklärte Weidhaase vom Flüchtlingsrat. Es gebe einige Personen, die als Ortskräfte tätig waren und ohne schriftliche Zusage der Behörden evakuiert wurden. Nun sei aber unklar, ob der Status als Ortskraft anerkannt werde. Das bedeute für die Betroffenen, dass sie sich in Deutschland in einer rechtlich unsicheren Situation befänden, so Weidhaase. Das Visum dieser Personen gelte nur für 90 Tage und sei zum Teil schon ausgelaufen. Das bedeute, dass ihnen keine andere Wahl bleibe, als einen Asylantrag zu stellen.

Probleme beim Familiennachzug von Ortskräften

Auch der Familiennachzug sei ein Problem. Das zeige das Beispiel von Laila M. und ihrem Ehemann. Die Deutsche hatte bereits im September 2018 in Islamabad in Pakistan den Ehegattennachzug für ihren Ehemann in Afghanistan beantragt, doch bis heute konnte der Anwalt immer noch nicht ausreisen. Zwei geplante Ausreisetermine scheiterten. Der erste Anfang 2020 wegen Konflikten zwischen Pakistan und Afghanistan sowie der aufkommenden Corona-Pandemie und Grenzschließungen. Der zweite Termin im Sommer 2021 fiel zeitlich mit der Machtübernahme der Taliban zusammen, so dass die Ausreise des Mannes wieder nicht stattfinden konnte.

Am Rande der Belastbarkeit – 19 Behörden eingeschaltet

Laila M. erzählte emotional bei der Pressekonferenz, wie sie alle Hebel in Bewegung setze, um ihrem Mann die Ausreise zu ermöglichen. Mit insgesamt 19 Stellen und Behörden habe sie Kontakt aufgenommen und alles versucht. Vier Monate habe sie in der Türkei gelebt und auch dort einen Antrag gestellt – vergeblich. Ein illegales Visum zu bekommen war und ist für das Ehepaar keine Option. Sie als deutsche Staatsbürgerin habe das gesetzliche Recht, ihren Ehemann nach Deutschland zu holen. Auch Laila M. zermürbt das behördliche Weiterreichen der Zuständigkeiten. Sie drehe langsam durch, sei verzweifelt und einer Depression nahe. Momentan versuche ihr Mann nach Pakistan zu gelangen und dort über die Internationale Organisation für Migration (IOM) einen erneuten Termin für eine Ausreise zu bekommen.

Forderungskatalog des Flüchtlingsrats an die Politik

Aus den Schilderungen der Betroffenen leitet der Bayerische Flüchtlingsrat Forderungen an die Politik ab. Die Bundesregierung müsse weitere Ortskräfte, Aktivistinnen und Aktivisten und Familiennachzügler und weitere Menschen aus Afghanistan evakuieren. Außerdem müsse die deutsche Botschaft in Pakistan personell massiv aufgestockt werden und afghanische Staatsangehörige müssten in allen deutschen Botschaften Visaanträge stellen können. Auch der Familiennachzug müsse einfacher gestaltet werden, forderte Johanna Böhm vom bayerischen Flüchtlingsrat. Afghaninnen und Afghanen mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus müssten ein effektives Bleiberecht erhalten, so eine weitere Forderung. Dazu gehöre, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) den Entscheidungstopp für Afghanistan aufhebe.

Berichte über Tribunale für Ortskräfte in Afghanistan

Die Situation für die Ortskräfte in Afghanistan ist nach jüngsten Berichten weiter angespannt. So berichtete der niederländische Fernsehsender NOS über Drohungen gegen ehemalige Ortskräfte Der Sender berichtete im Oktober über einen Brief der Taliban an einen ehemaligen Dolmetscher. "Wir werden uns rächen. Wenn es uns nicht gelingt, Sie zu fassen, werden wir das mit Ihren Angehörigen regeln", schrieben die Taliban demnach. Auch Familien von ehemaligen ausländischen Helfern würden demnach Vorladungen der Taliban vor Gericht erhalten. Erschienen diese nicht vor einem Tribunal, drohten den Angehörigen schwere Strafen, so die Recherchen von NOS.