Afghanische Ortskräfte finden Schutz in Langenbach

Viele ehemalige Ortskräfte, denen die Ausreise aus Afghanistan gelungen ist, kommen erst einmal in sogenannte Übergangswohnheime, wie es sie auch in Oberbayern gibt. Im 4.000-Einwohner-Ort Langenbach (Lkr. Freising) sind bereits seit Juli – also noch bevor sich die Lage so extrem zugespitzt hat – Menschen aus Afghanistan untergebracht.

Assistent eines Generals und Handwerker

Die Unterkunft am Ortsrand ist ein zweistöckiger Flachbau, davor eine Wiese und ein Spielplatz. Hier sollen die drei Familien - insgesamt elf Personen - erst einmal zur Ruhe kommen, Interviews sind daher noch nicht möglich. Unter den neuen Bewohnern sind etwa ein ehemaliger Assistent eines deutschen Generals und Handwerker, die der Bundeswehr geholfen haben.

Die früheren Ortskräfte sind mit Visa eingereist und müssen – anders als die meisten ihrer fast 40 Nachbarn in der Unterkunft - kein Asylverfahren mehr durchlaufen. Sie bekommen schnell eine Aufenthaltserlaubnis und dürfen dann Wohnung und Arbeit suchen.

Hohe Integrationsbereitschaft

Ein Zurück gebe es für die Menschen nicht, sagt Magdalena Scheurenbrand, die in der Gemeinde für soziale und integrative Arbeit zuständig ist. Entsprechend groß sei die Integrationsbereitschaft. Die Neuankömmlinge hätten die Umgebung bereits erkundet, suchen nach Schul- und Kindergartenplätzen für die Kinder und möchten auch gleich Integrationskurse besuchen.

Dass man helfen muss, war für Bürgermeisterin Susanne Hoyer (Freie Wähler) keine Frage – genau wie damals vor fünf Jahren, als die Regierung von Oberbayern das Gebäude in Langenbach als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber eröffnet hatte. Das sei beinahe ein Déjà-vu, sagt sie und auch jetzt müsse man wieder solidarisch und humanitär handeln und Menschen Schutz bieten. Langenbach sei eine weltoffene Gemeinde, betont die Rathauschefin: "Wir leben Integration“. Kommune, Schulen, Kindergärten, der Helferkreis zögen "alle an einem Strang“.

Zustimmung aus der Bevölkerung

Tatsächlich scheint der Rückhalt im Ort und im Umland groß. Bei einer BR-Umfrage auf dem nahen Supermarkt-Parkplatz gibt es viel Zustimmung zur Haltung der Bürgermeisterin. Gerade die die Ortskräfte, "die unseren Soldaten geholfen haben", müsse man unbedingt unterstützen, stellt ein Mann fest. "Die Menschen haben schlimme Dinge erlebt", sagt eine Frau, und "wir wären auch froh, wenn uns geholfen würde".

Weil in der Langenbacher Unterkunft noch mehr Platz ist, will die Regierung von Oberbayern dort noch mehr Ortskräfte samt Familien unterbringen – bis zu 30 Personen. "Angesichts der schrecklichen Bilder freue ich mich über jede Familie, die noch kommt und der wir Schutz bieten können", versichert Bürgermeisterin Hoyer: "Es wird ihnen gut gehen, wir könne ihn helfen, und sie sind in Sicherheit."