Nach Anschlägen: Afghanen in Bayern fürchten Ressentiments

61.670 Afghanische Staatsangehörige leben 2024 in Bayern

Als Mitglied im Migrationsbeirat München hat Arif Haidary viele Kontakte zu anderen Afghanen im Freistaat. Laut Bayerischem Innenministerium leben in Bayern 61.670 afghanische Staatsangehörige (Stand: Dezember 2024). Rund 17.000 von ihnen sind minderjährig. Bundesweit stellten im vergangenen Jahr 34.150 afghanische Staatsangehörige Asylerstanträge.

Trauer und Solidarität innerhalb der afghanischen Community

Arif Haidary hat mittlerweile seinen deutschen Pass. "Alle Afghanen, mit denen ich geredet habe, sind sehr traurig und sprechen ihre Solidarität aus. Und mir geht es genauso", sagt der ausgebildete Mediengestalter und Fotograf. Er wolle das schlimme Verbrechen nicht relativieren, aber den Kollektiv-Vorwurf der Gewalttätigkeit aller Afghanen lehne er ab. Um seine Trauer um die Opfer des Anschlags auch öffentlich zu zeigen, hat Arif Haidary am Donnerstag Abend an der von der Gewerkschaft Verdi organisierten Gedenkveranstaltung in der Seidl-Strasse in München teilgenommen, gemeinsam mit anderen Afghanen.

Jugendliche Geflüchtete brauchen Unterstützung

Dass Arif Haidary gut integriert ist, liegt wohl einerseits an seinem Fleiß und seiner Freundlichkeit, andererseits an seinem Glück, Hilfe bekommen zu haben, zum Beispiel von Sozialarbeitern. Solche Unterstützung bietet auch die "SchlauSchule München" an, ein ehrenamtlicher Verein, der jugendlichen Flüchtlingen einen Schulabschluss ermöglicht. Gründer Michael Stenger beobachtet, dass in den letzten Jahren zunehmend traumatisierte Minderjährige kommen, auch aus Afghanistan.

Für diese Gruppe gibt es nun ein extra Kompetenz-Training über zwei Jahre. "Wenn man sich um die jungen Menschen kümmert, dann haben sie auch Erfolg", sagt Stenger. So arbeitet ein afghanischer Absolvent der "Schlauschule" heute als Ingenieur. Leider will er selbst kein Interview geben, zu groß ist seine Sorge, seine Familie könnte Hasskommentare bekommen. Die Erinnerungen an den grausamen Anschlag seines Landsmannes sind noch zu frisch.