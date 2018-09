Afghane in Passauer Berufsschule festgenommen - Abschiebehaft

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in einer Passauer Berufsschule einen jungen Afghanen festgenommen und in Abschiebehaft verbracht. Das Polizeipräsidium Niederbayern in Straubing bestätigte die Festnahme am Nachmittag dem BR.

In der Schule festgenommen

Laut Günter Tomaschko, Sprecher im Präsidium, hätten Beamte der Polizeiinspektion Passau einen Beschluss des Amtsgerichts Passau vollzogen. Sie seien zunächst in die Passauer Unterkunft, in der der Afghane gemeldet war, gefahren. Nachdem sie ihn dort nicht angetroffen und Hinweise bekommen hätten, dass der 18-Jährige in der Berufsschule sei, seien die Beamten dorthin gefahren.

Noch vor Schulbeginn gegen 7.45 Uhr hätten sie Ahmed A. im Treppenhaus angetroffen, so Tomaschko. Der junge Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen und sei anschließend einer Richterin im Amtsgericht vorgeführt worden. Mittlerweile ist Ahmed A. in Abschiebehaft nach Eichstätt verbracht worden.

"Das ganze ging ohne viel Aufsehen vonstatten. Ahmed A. hatte sich beim Eintreffen der Beamten sofort zu erkennen gegeben. Noch an der Schule und später im Amtsgericht hatte er mehrmals die Gelegenheit, einen Anwalt zu kontaktieren, was ihm allerdings nicht gelungen ist." Günter Tomaschko

Flüchtlingsrat: Verhaftung "unnötig und völlig unverständlich"

Der Bayerische Flüchtlingsrat kritisiert die Verhaftung als "unnötig und völlig unverständlich". Während Ministerpräsident Söder von humaner Flüchtlingspolitik schwadroniere, würden seine Abschiebe-Behörden unbescholtene junge Schüler aus der Klasse heraus verhaften, so Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat, der Söder und Innenminister Herrmann auffordert, sich für die Freilassung von Ahmed A. einzusetzen.

Bildungsgewerkschaft: "Gerede der Staatsregierung" sei eine Farce

Kritik kommt auch von der Bildungsgewerkschaft GEW. Anton Salzbrunn, der Vorsitzende der GEW Bayern: "Die Festnahme des Afghanen in der Berufsschule kurz vor Ausbildungsbeginn und das Verbringen in Abschiebehaft entlarvt das Gerede der Staatsregierung als Farce. Kurz vor der Bayerischen Landtagswahl hofft man mit diesen Aktionen im rechten Stimmenteich fischen zu können."

Afghane wollte Asylfolgeantrag einreichen

Nach BR-Informationen hätte der Afghane am kommenden Montag eine integrative Fördermaßnahme inklusive Deutschunterricht beginnen sollen. Einen bei der zentralen Ausländerbehörde eingetragenen Beruf hat der 18-Jährige nicht. Laut Flüchtlingsrat stammt er aus Ghazni, einer Stadt, die vor einigen Wochen von Taliban gestürmt und zeitweilig eingenommen worden sei. Er sei kurz davor gestanden, einen Asylfolgeantrag einzureichen.

Ähnlicher Fall im Mai 2017 in Nürnberg

Der Vorfall weckt Erinnerungen an den Fall Asef N. in Nürnberg. An der dortigen Berufsschule hatte es Tumulte gegeben, als am 31. Mai 2017 Polizisten kamen, um N. in Abschiebehaft zu nehmen. Mitschüler und Linksautonome stellten sich der Polizei in den Weg. Der Einsatz hatte bundesweit für Aufmerksamkeit und Kritik gesorgt. Ein Gericht hob wenige Tage später die Abschiebehaft auf. Das Asylverfahren des 21-Jährigen wurde danach neu aufgerollt.