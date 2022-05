Affenpocken: Vier Münchner in Quarantäne

In München sind vier Menschen als enge Kontaktpersonen des ersten Affenpocken-Patienten in Quarantäne. Das Münchner Gesundheitsreferat habe mit Bekanntwerden des Verdachtsfalls vergangene Woche unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums dem BR. Der Patient habe vier enge Kontaktpersonen aus München angegeben, die am Freitag sofort kontaktiert sowie über das Ansteckungsrisiko und Verhaltensregeln aufgeklärt worden seien.

"Da es sich um enge Kontaktpersonen handelt, wurde für sie Quarantäne angeordnet", erläuterte der Ministeriumssprecher. Der aus Brasilien stammende Patient war zuvor schon in der Klinik Schwabing isoliert worden. Der 26-Jährige war von Portugal über Spanien nach Deutschland eingereist und hießt sich seit etwa einer Woche in München auf.

Lauterbach will bundesweite Quarantäne-Regeln vorstellen

Bundesweit einheitliche Isolations- und Quarantäneempfehlungen sollen laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) voraussichtlich am Dienstag vorgestellt werden. Sie würden in den nächsten Stunden gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut ausgearbeitet, kündigte der Minister am Rande der Weltgesundheitsversammlung in Genf an. "Wir sind da noch in Abstimmungen mit entsprechenden Wissenschaftlern, die spezialisiert sind."

Die britische Gesundheitsbehörde UKHSA empfiehlt für enge Kontaktpersonen von Affenpocken-Infizierten eine dreiwöchige Quarantäne. Als hochwahrscheinlich infiziert gelte, wer entweder im selben Haushalt mit einer erkrankten Person lebe, mit einer solchen Geschlechtsverkehr gehabt oder deren Bettwäsche ohne Schutzkleidung gewechselt habe, hieß es in einer Mitteilung. Diese Gruppe soll demnach neben der Empfehlung zur Quarantäne auch eine schützende Pockenimpfung erhalten. Vermieden werden solle insbesondere der Kontakt mit Schwangeren, Kindern unter zwölf Jahren sowie Menschen mit unterdrücktem Immunsystem, hieß es weiter.

Impfempfehlung wird in Deutschland geprüft

Lauterbach sagte weiter, es werde nun auch geprüft, ob Impfstoffe beschafft werden müssten. Er selbst habe schon am Freitag Kontakt zu einem Hersteller aufgenommen, der spezifische Affenpocken-Impfstoffe produziere. Lauterbach betonte: "Eine Impfung der allgemeinen Bevölkerung ist hier nicht im Gespräch." Vielmehr werde darüber nachgedacht, "ob wir vielleicht Impfempfehlungen aussprechen müssen für besonders gefährdete Personen".

Der Vorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, für jüngere Menschen, welche die frühere Pflichtimpfung gegen die normalen Pocken nicht erhalten hatten, wäre ein Impfschutz jetzt "sinnvoll". Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) erwartet eine rasche Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu einer möglichen Impfvorsorge gegen Affenpocken.

Stiko-Chef Thomas Mertens sagte dem SWR: "Wir müssen erst klären, welchen Impfstoff kann man erhalten, wie schützt dieser Impfstoff vor den Affenpocken und wen soll man impfen?" Seiner Meinung mache es jetzt keinen Sinn, "sich Gedanken darüber zu machen, die ganze Bevölkerung im Augenblick gegen Pocken zu impfen".

Lauterbach: Schnell und hart reagieren

Bekannt ist nach Angaben Lauterbachs, dass sich derzeit in erster Linie Männer infizierten, die Sex mit anderen Männern gehabt hätten. Er appelliere daher an alle, "die insbesondere anonymen Sex mit Männern gehabt haben, dass man hier vorsichtig ist, auf entsprechende Hautveränderungen achtet, Fieber ernstnimmt und sich im falle eines Verdachtes sehr schnell in entsprechende medizinische Behandlung begibt". Es gelte nun, ohne Stigmatisierung die Risikogruppen ehrlich anzusprechen.

Der Minister zeigte sich angesichts der Ausbreitung der Affenpocken beunruhigt. "Der weltweite Ausbruch der Affenpocken-Infektion ist so ungewöhnlich, dass wir uns Sorgen machen müssen, ob er so abläuft wie frühere Affenpocken-Ausbrüche", erläuterte der SPD-Politiker. Es gelte, jetzt schnell und hart zu reagieren, um einen globalen Ausbruch wieder einzudämmen.

Zwei weitere Fälle von Affenpocken in Deutschland

In Deutschland wurden unterdessen zwei weitere Fälle von Affenpocken registriert. Zunächst teilte das baden-württembergische Gesundheitsministerium mit, dass seit Sonntagabend ein Patient mit der Infektion im Freiburger Universitätsklinikum stationär versorgt werde. Es handle sich um einen Reiserückkehrer aus Spanien. Er befinde sich in Isolation, habe Fieber, Husten und weise typische Hautveränderungen auf. Sein Zustand sei jedoch stabil.

Wenig später gab das Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalts bekannt, dass sich ein Erkrankter derzeit in häuslicher Isolierung befinde. Der Betroffene aus Sachsen-Anhalt habe nach einer Reise über Beschwerden geklagt. Zuvor waren der erste Affenpocken-Fall in München sowie drei weitere in Berlin erfasst worden.

WHO: "Beherrschbare Situation"

Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegen bisher keine Hinweise vor, dass der Erreger der Affenpocken mutiert ist. Die Leiterin des für Pocken zuständigen Sekretariats bei der UN-Organisation, Rosamund Lewis, sagte, dieses Virus neige weniger zu Mutationen. Ihre Kollegin Maria van Kerkhove erklärte, die bekannten Fälle in Europa und Nordamerika wiesen keine schweren Verläufe auf. "Das ist eine beherrschbare Situation."

Lewis wies darauf hin, dass die Impfung gegen Pocken, mit der diese Krankheit vor Jahrzehnten ausgerottet worden sei, zu 85 Prozent auch gegen die Affenpocken helfe. Außerdem sei der Impfstoff seitdem weiterentwickelt worden. Das Problem sei, dass er nicht in größeren Mengen verfügbar sei. Daher werde es darum gehen, welche Personengruppen so einen Schutz benötigten, hieß es.

Affenpocken könnten in Europa endemisch werden

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC warnte derweil, die Krankheit könnte in Europa endemisch werden, falls sich die Affenpocken von Menschen auf Tiere übertragen und in einer Tierpopulation ausbreiten sollten. Deshalb gelte es, Infektionen von Haus- und Wildtieren zu verhindern, hieß in einer Risikobewertung.

Die meisten aktuellen Fälle beträfen Männer, die Sex mit Männern hätten, was nahelege, dass die Übertragung während intimer Beziehungen erfolgt sei. "In den meisten der aktuellen Fälle waren die Symptome mild, und für die breitere Bevölkerung ist die Wahrscheinlichkeit der Übertragung sehr gering", sagte ECDC-Direktorin Andrea Ammon. "Die weitere Übertragung des Virus durch nahen Kontakt, zum Beispiel während sexueller Aktivitäten zwischen Personen mit mehreren Sexualpartnern, wird aber als hoch eingeschätzt."

Symptome: Fieber, Kopfschmerzen, Hautausschläge

Affenpocken treten hauptsächlich in Afrika auf und nur sehr selten andernorts, was die jüngsten Ausbrüche in anderen Teilen der Welt mit insgesamt mehr als 100 bestätigten und vermuteten Fällen ungewöhnlich macht. Zu den Symptomen gehören Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge, die meist im Gesicht beginnen und sich auf den Rest des Körpers ausbreiten. Die Krankheit verläuft in der Regel mild.

(Mit Material von dpa, AFP und Reuters)

