Affenpocken sind auch im Osten Bayerns angekommen

Affenpocken treten inzwischen nicht mehr nur bei Reiserückkehrern aus Afrika auf. Laut Robert-Koch-Institut verbreiten sie sich auch hierzulande. In Ostbayern gebe es zwei Fälle, sagte der Infektiologe Bernd Salzberger von der Uniklinik Regensburg jetzt dem BR. Diese würden aber nicht in der Klinik, sondern ambulant behandelt.

Berlin hat die meisten Fälle

Die Betroffenen seien in Berlin gewesen. Hier gebe es deutschlandweit die meisten Affenpocken-Fälle. Bis heute sind 1.141 Affenpockenfälle aus allen 16 Bundesländern an das Robert-Koch-Institut übermittelt worden. Dessen Informationen zufolge erkranken die meisten Betroffenen aber nicht schwer. Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland schätzt das RKI nach derzeitigen Erkenntnissen deshalb als gering ein. Weitere Fälle seien in Deutschland aber zu erwarten.

Zum Artikel: WHO warnt vor Ausbreitung der Affenpocken auf Risikogruppen

Ausbruch kann begrenzt werden

Nach derzeitigem Forschungsstand ist für eine Übertragung des Erregers ein enger Kontakt erforderlich. Viele Übertragungen sind laut RKI offenbar im Rahmen von sexuellen Aktivitäten erfolgt, aktuell insbesondere bei Männern, die sexuelle Kontakte mit anderen Männern hatten.

Das RKI ist zuversichtlich, dass der aktuelle Ausbruch in Deutschland begrenzt werden kann, wenn Infektionen rechtzeitig erkannt und Vorsichtsmaßnahmen umgesetzt werden.