Affenpocken-Impfung: Nürnberg und Erlangen erhalten Impfstoff

Das Klinikum Nürnberg und das Uni-Klinikum Erlangen haben erste Dosen des Impfstoffs gegen Affenpocken erhalten. Den Großteil verteilen sie an Schwerpunktpraxen der HIV-Versorgung. Einige Impfdosen erhalten Patienten und Mitarbeiter der Kliniken. Das Klinikum Nürnberg betont, dass am Klinikum keine Termine für eine Impfung ausgemacht werden können. Wer sich impfen lassen will, müsse sich an die Schwerpunktpraxen wenden.

Wer sich gegen Affenpocken impfen lassen sollte

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt derzeit besonders gefährdeten Personen eine Impfung. Darunter fallen Menschen ab 18 Jahren, die engen körperlichen Kontakt zu Infizierten hatten. Die Virus-Erkrankung soll sich laut Experten durch engen Körperkontakt von Mensch zu Mensch ausbreiten. Auch medizinischem Personal, das ohne Schutzausrüstung mit Proben von Infizierten zu tun hatte, sowie Laborpersonal wird zur Impfung geraten. Männern, die gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte mit wechselnden Partnern haben, empfiehlt die Stiko ebenfalls eine Impfung.

84 bestätigte Affenpocken-Fälle in Bayern

Bayernweit stehen zunächst 4.400 Impfdosen zur Verfügung. In München wurden bereits in der vergangenen Woche die ersten Menschen gegen das Virus geimpft. Im Freistaat sind bislang insgesamt 84 Fälle einer Affenpockeninfektion bestätigt. Im Mai war der erste Fall von Affenpocken in München entdeckt worden. Experten gehen davon aus, dass die Affenpocken gut kontrollierbar sind.