Affenpocken-Fall im Landkreis Wunsiedel bestätigt

Der Verdacht einer Affenpocken-Infektion einer Person im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge hat sich bestätigt. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag mit.

Affenpocken-Fall im Landkreis Wunsiedel

Demnach befinde sich die Person in häuslicher Isolation und werde durch das Gesundheitsamt des Landkreises betreut. Dieses hat zudem die zuständige Behörde am eigentlichen Wohnort der infizierten Person informiert. Im Landkreis Wunsiedel gebe es keine engen Kontaktpersonen.

Inzwischen in 50 Ländern außerhalb Afrikas

Affenpocken sind inzwischen in mehr als 50 neuen Ländern außerhalb der Länder Afrikas, in denen das Virus endemisch ist, nachgewiesen worden. Seit Beginn des Ausbruchs im Mai gab es mehr als 3.400 Fälle von Affenpocken und einen Todesfall. Diese Infektionen wurden nach Angaben der WHO vor allem in Europa unter Männern, die Sex mit Männern haben, gemeldet. Zudem gab es in diesem Jahr mehr als 1.500 Fälle und 66 Todesfälle in Ländern, in denen sich die Krankheit üblicherweise ausbreitet. In der vergangenen Woche entschied die WHO, dass der Ausbruch zunächst noch keinen Gesundheitsnotstand darstellt.

Breiten sich Affenpocken bald auf Risikogruppen aus?