AfD-Winterklausur: Lösungen statt Fundamentalopposition?

Die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag will Bayern nach "schweren Jahren wieder auf Erfolgskurs" bringen. So steht es in einer Pressemitteilung der AfD im Vorfeld der diesjährigen Winterklausur. Wie das gehen kann, darüber spricht die AfD im Vorfeld ihrer Klausur jedoch nicht.

Aufarbeitung der Corona-Politik

Vielmehr verbreitet die AfD im Vorfeld ihrer Winterklausur einmal mehr gewagte Thesen zur aktuellen Corona-Politik. Ulrich Singer, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, spricht von einer Gesundheitskrise, die auch eine demokratiepolitische Krise sei. Singer wörtlich in der Einladung zur Winterklausur: "Im ganzen Land wurden die Parlamente und somit die Vertreter des Volkes entmachtet".

Ein besonders restriktives Corona-Regime verfolge dabei Ministerpräsident Markus Söder. Söder habe sich "in seinem Machtrausch" bislang jedoch nicht stoppen lassen und, so wörtlich, "verhalf einigen Vertretern der CSU sogar zu lukrativen Geschäften, z.B. bei der Beschaffung von Masken", so der Vorsitzender der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag Ulrich Singer.

AfD kündigt Konzepte für sichere Energieversorgung an

Christian Klingen, der zweite Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag kündigte im Vorfeld der AfD–Winterklausur Konzepte für eine sichere Energieversorgung in Bayern an. Laut Klingen verfolgt Markus Söder und die CSU seit längerem einen linksliberalen Kurs. Kernkraftwerke würden abgeschaltet und immer mehr Grünflächen versiegelt, um Wind-, Solar- und Photovoltaikparks zu bauen, so Klingen.

Die unmittelbaren Auswirkungen seien klar zu erkennen, denn Bayern müsse in Zukunft etwa 40 Prozent seines Stroms importieren. Eine derart hohe Importquote bringe nicht nur Risiken für die Strom- und Energieversorgung, sondern mache Bayern als Wirtschaftsstandort unattraktiv, so der Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag Christian Klingen.

Die diesjährige Klausur der AfD dauert zwei Tage. Am Freitag werden die Ergebnisse bei einer Pressekonferenz vorgestellt.