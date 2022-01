AfD-Winterklausur: Für Corona-Lockerungen, Demos und Atomenergie

Keine Corona-Impfpflicht, weniger pandemiebedingte Freiheitsbeschränkungen und günstigere Energiepreise, auch mit Hilfe neuer Atomkraftwerke. Mit diesen Kernforderungen ist die Winterklausur der AFD-Fraktion im Bayerischen Landtag zu Ende gegangen. Die Fraktionschefs Ulrich Singer und Christian Klingen stellten sich erneut hinter die unangemeldeten Anti-Corona-Demonstrationen. Schließlich seien dort nicht nur Querdenker und Corona-Leugner unterwegs. Es gehe dort "einfach nur um die Freiheit", so Klingen. Und deshalb stehe man laut Singer "ganz klar zu den friedlichen Spaziergängen der besorgten Bürger", das habe die Fraktion auch so beschlossen.

Alte und neue Atomkraftwerke sollen Stromversorgung sichern

In der Energiepolitik stellte der zuständige Fachpolitik Gerd Mannes ein 25-seitiges Positionspapier für eine günstige, sichere und technologieoffene Energieversorgung vor. Die AfD wolle einen klugen Energiemix und dazu gehöre neben dem Weiterbetrieb der "sichersten Atomkraftwerke" auch der Bau neuer Reaktoren. Schließlich gebe es neue Typen, die "neue Medien statt Uran" verwendeten und sogar Atomabfall wiederverwerten und damit die Endlagersuche überflüssig machen könnten.

Erhalt der 10H Abstandsregel für Windräder

Weil die Technik noch nicht serienreif sei, so Mannes, müsste bis dahin in Bayern die Gas- und Wasserkraft ausgebaut werden. Zum Schutz der Bürger will die AfD an der 10H-Abstandsregel für Windräder festhalten. Die AfD-Fraktions-Chefs Singer und Klingen plädierten zudem für Steuerentlastungen, um vor allem die Energie- und Strompreise zu drücken. Denn fünf Prozent Inflation seien nicht normal und könnte zur Verarmung etwa von Rentnern führen.

AfD für Sitz im Kontrollgremium

Die AfD will zudem weiter für einen Sitz im Parlamentarischen Kontrollgremium kämpfen, das etwa den Verfassungsschutz kontrolliert. Fraktionschef Singer kündigte eine neue Klage an, um den Platz zu erzwingen, falls ein letzter "Vermittlungsversuch" bei Landtagspräsidentin Ilse Aigner scheitere. Dieser Platz stehe der AfD zu. Bislang waren alle Kandidaten der AfD bei Wahlen zu dem Gremium durchgefallen. Eine erste Klage der AfD hatte der Bayerische Verfassungsgerichtshof als unzulässig zurückgewiesen.