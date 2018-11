AfD will in Bayern geschlossener auftreten

Nach dem Einzug in den Landtag kämpft die AfD in Bayern weiter mit internen Streitereien. Die Landtagsfraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner forderte beim ersten AfD-Landesparteitag nach der Wahl in Greding mehr Zusammenhalt: "Die Geister des Zerwürfnisses und des Spaltpilzes, die man in uns treiben will, werden wir enttarnen." Die Landtagsfraktion arbeite geschlossen zusammen, so Ebner-Steiner.

Sichert attackiert den politischen Gegner

Der Landesvorsitzende Martin Sichert dagegen ging in die Offensive. Die Grünen griff er mit Verweis auf die neu eingeführten Dieselfahrverbote in Deutschland scharf an. Spätestens wenn die ersten Autobahnen gesperrt würden, prophezeite Sichert, sei der Höhenflug der Grünen zu Ende.

Den Freien Wählern warf Sichert vor, mit SPD, Linken und Grünen einen "linken" Präsidenten im mittelfränkischen Bezirkstag ermöglicht zu haben.

Kritik auch in Greding

Es wurde aber auch interne Kritik laut bei dem Treffen. Knapp ein Drittel der neu gebildeten Landtagsfraktion fehlte auf dem Landesparteitag. Von 22 Abgeordneten erschienen 14. Auf die Frage eines Parteimitglieds, warum die übrigen acht Abgeordneten nicht erschienen waren, wurde aus der Landtagsfraktion entgegnet: "Die sind uns keine Rechenschaft schuldig und werden ihre guten Gründe haben."