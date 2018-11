AfD-Politiker Bayerbach neuer Vorsitzender im Bildungsausschuss

Acht von 18 Stimmen - streng genommen ist das keine Mehrheit. Dennoch ist der AfD-Politiker Markus Bayerbach an diesem Dienstag mit eben diesen acht Stimmen zum Vorsitzenden des Bildungsausschusses im Bayerischen Landtag gewählt worden. Der Grund: Drei Mitglieder des Ausschusses enthielten sich bei der Abstimmung. Am Ende gab es acht Ja- und sieben Nein-Stimmen.

Die Wahl des langjährigen Förderlehrers Bayerbach, Augsburger Stadtrat und bei der Landtagswahl AfD-Listenführer in Schwaben, erfolgte in geheimer Abstimmung. Auch das ist unüblich - eigentlich wird offen per Handzeichen abgestimmt. Der CSU-Bildungsexperte Gerhard Waschler sprach von einer "schwierigen Entscheidungsfindung". Er verwies aber auf die geltenden Regeln, wonach der AfD bestimmte Posten zustünden.

AfD sicherte sich Bildungsausschuss - trotz Protesten

Die Ausschüsse sind gewissermaßen die Motoren des Parlaments. Beratungen über Gesetze, das Feilen an Entwürfen – hier spielt sich ein Großteil der Alltagsarbeit ab. Welche Partei welche der 14 ständigen Ausschüsse leitet, wird im Reihum-Verfahren vergeben. Trotz vieler Proteste von Lehrer- und Eltern-Verbände hatte sich die AfD den Vorsitz im wichtigen Bildungsausschuss gesichert.

Man habe der AfD "einen Dämpfer mitgeben" wollen, erklärte Bayerbach nach seiner knappen Wahl zum Ausschuss-Vorsitzenden. Er versprach eine neutrale Sitzungsleitung - aber in der Sache werde man sich trefflich streiten. Inhaltlich wendet sich Bayerbach etwa gegen eine "Frühsexualisierung" von Kindern.

SPD-Mitglieder stimmten gegen Bayerbach

Für SPD-Bildungsexpertin Margit Wild steht die AfD für etliche kritische Vorhaben. Als Beispiele nannte sie weniger gemeinsamen Unterricht für behinderte und nicht behinderte Kinder - sowie die Ablehnung der Initiative "Schule ohne Rassismus". Die beiden SPD-Mitglieder im Bildungsausschuss erklärten am Mittwoch öffentlich, sie hätten gegen Bayerbach gestimmt. Die neue Vize-Vorsitzende Eva Gottstein (Freie Wähler) warnte dagegen davor, die AfD in eine "Opferrolle" zu drängen.

Grüne scheitern mit Fragenkatalog für AfD-Vertreter

Auch im Verfassungsausschuss gab es Wirbel um den AfD-Kandidaten. AfD-Mann Christoph Maier wurde gegen die vier Stimmen von Grünen und SPD zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Die Grünen hatten vorab eine Reihe von Fragen an Maier vorbereitet. Eine entsprechende Diskussion lehnten aber die Mehrheit der Mitglieder ab, weil der Fragenkatalog nicht vorab allen bekannt war. Die Ausschuss-Vorsitzende Petra Guttenberger (CSU) kritisierte den Grünen-Vorstoß. Es gehe beim Vize-Vorsitz "um eine prozessleitende Funktion", die nichts mit Inhalten zu tun habe. Guttenberger erklärte: "Die haben das Recht auf einen Stellvertreter und einen Vorsitz - das haben wir heute nachvollzogen."