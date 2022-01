AfD-Politiker Bayerbach als Ausschussvorsitzender abgewählt

Es ist ein offenbar einmaliger Vorgang in der Geschichte des Bayerischen Landtags: Weil er sich nicht glaubwürdig von einem internen AfD-Chat mit teilweise radikalen Inhalten distanziert habe, ist der AfD-Abgeordnete Markus Bayerbach ist als Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bayerischen Landtag abgewählt worden. Ihm wird zudem vorgeworfen, in einer Debatte um den AfD-Chat im Bildungsausschuss die Unwahrheit gesagt zu haben.

Ergebnis eindeutig: Neun zu zwei Stimmen

Bayerbach selbst gab in seiner letzten Amtshandlung das Ergebnis der nicht öffentlichen Abstimmung bekannt: Von elf anwesenden Abgeordneten stimmten neun für die Abberufung, zwei waren dagegen. Übergangsweise hat den Vorsitz im Bildungsausschuss jetzt Bayerbachs Stellvertreter Tobias Gotthardt von den Freien Wählern übernommen. Die AfD-Fraktion muss nun unverzüglich einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende vorschlagen. Die Wahl soll in der nächsten Sitzung des Bildungsausschusses am 3. Februar erfolgen. Markus Bayerbach selbst hält seine Abwahl für nicht geschäftsordnungsgemäß.

Chatgruppe mit Bürgerkriegsfantasien

Hintergrund der Abwahl ist, dass Bayerbach Mitglied in einer internen AfD-Telegram-Chatgruppe war. In der Gruppe teilten einzelne Mitglieder Bürgerkriegsfantasien. Auszüge aus dieser Chat-Gruppe hatte der BR im Dezember vergangenen Jahres veröffentlicht. Bayerbach hatte anfangs angegeben, nicht Teil der Chatgruppe gewesen zu sein und sich später dafür entschuldigt. Viele der Ausschussmitglieder waren daraufhin der Meinung, das Vertrauensverhältnis sei zerstört. Nach Angaben der CSU-Landtagsfraktion ist es das erste Mal in der Geschichte des Landtags, dass ein Ausschussvorsitzender abgewählt wurde.