AfD-Landeschef Sichert greift Söder scharf an

Neuwahl des Landesvorstands

Auf dem Parteitag soll in erster Linie der Landesvorstand neu gewählt werden. Sichert kandidiert erneut für den Landesvorsitz, in der Partei wird mit zwei bis drei Gegenkandidaten gerechnet. Sicherts Kritiker lasten ihm das aus AfD-Sicht eher enttäuschende Landtagswahl-Ergebnis von 10,2 Prozent an.

Die Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Katrin Ebner-Steiner, die dem völkischen Parteiflügel zugerechnet wird und bisher stellvertretende Landeschefin war, hatte schon im Mai angekündigt, nicht mehr für den Landesvorstand zu kandidieren.

Konflikte in der Partei

Die bayerische AfD ist tief zerstritten. Auf dem Landesparteitag könnte es zur Machtprobe zwischen den Anhängern des völkischen "Flügels" um den Thüringer Landeschef Björn Höcke und eher gemäßigten Kräften kommen.

Vor allem in der Landtagsfraktion gab es in den vergangenen Monaten heftige Auseinandersetzungen. Für Schlagzeilen sorgten vor allem die Fraktionsaustritte zweier Landtagsabgeordneter. Einer von ihnen war Markus Plenk, bis dahin Co-Fraktionsvorsitzender. Im Zentrum der Kritik steht Ebner-Steiner, die als Vertraute Höckes gilt.