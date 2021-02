AfD-Kreisrat als "Kasperl" beleidigt - Prozessbeginn im März

AfD-Politiker schaltet Justiz ein

"Das geht zu weit", sagte AfD-Politiker Seidl dem BR. Das habe er als "Ehrabschneidung" gesehen. Er habe die Justiz eingeschaltet, um auch anderen Kommunalpolitikern zu zeigen, "dass man sich nicht alles gefallen lassen muss". Die Staatsanwaltschaft Deggendorf gab Seidl Recht und stellte einen Antrag auf Strafbefehl gegen den Regener "Die Partei"-Kreisvorsitzenden, in dem er zu einer Geldstrafe von 2.250 Euro verurteilt werden sollte.

Bedenken der Richterin

Die zuständige Richterin am Amtsgericht Viechtach hatte jedoch "Bedenken, diesen Strafbefehl so wie beantragt zu erlassen und deshalb einen Hauptverhandlungstermin bestimmt". Das sagte Amtsgerichtsdirektor Johann Zankl dem BR. Welche Bedenken die Richterin hatte, sagte Zankl, sei dann Sache der Verhandlung.

"Die Partei"-Anwalt erkennt keine Beleidigung

Der beschuldigte Kreisvorsitzende der "Partei" im Landkreis Regen möchte seinen Namen nicht öffentlich genannt haben, sagte am Donnerstag dessen Rechtsanwalt Jan Kürschner dem BR. Der Anwalt sieht den Tatbestand der Beleidigung als nicht erfüllt, weil es einen "Sachbezug zu den provokanten Facebook-Veröffentlichungen des Herrn Seidl und dem Kommunalwahlkampf" gäbe. Das sei in einem Strafprozess "der springende Punkt". Seidl schreibt darin zum Beispiel in Bezug auf eine Befreiungsaktion bei der Abschiebung eines Asylbewerbers: "Was ist aus meinem Land geworden? Ein Saustall!".

Zum Motto "Der Kasperl kommt" schreibt der Anwalt in einer Pressemitteilung : "Im´Räuber Hotzenplotz` ist der Kasperl der Schlaue. Soweit würde ich hier nicht gehen".