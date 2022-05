AfD-Klage stattgegeben: Gruppierung will in Bamberger Ausschüsse

Die AfD hat Klage beim Verwaltungsgericht Bayreuth eingereicht und Recht bekommen. Die Stadt Bamberg muss der AfD jeweils einen Sitz in den Fachausschüssen einräumen.

AfD will mit Stadträten in den Senaten vertreten sein

Zwei Stadtratssitze hat die AfD in Bamberg, doch Armin Köhler und Jan Schiffers sind in keinem Senat vertreten. Anders als die kleinen Parteien wie ÖDP, Volt, BuB (Bambergs unabhängige Bürger) oder beispielsweise BA (Bamberger Allianz), die zwar nur einen Stadtrat jeweils stellen, trotzdem aber in einzelnen Senaten vertreten sind. Dagegen ging die AfD beim Verwaltungsgericht Bayreuth vor und bekam Recht. Der Klage wurde stattgegeben. Die AfD-Vertreter müssen nach Auffassung des Gerichts nun jeweils einen Sitz in den Senaten des Bamberger Stadtrats erhalten.

Stadt will Rechtsmittel gegen Gerichts-Entscheidung prüfen

Auf der Facebook-Seite der AfD-Bamberg heißt es: "Wir begrüßen, dass das Verwaltungsgericht Bayreuth unsere Rechtsauffassung bestätigt und die Stadt Bamberg verurteilt hat, unserer Gruppierung je 1 Sitz in den Senaten zuzuerkennen." Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) kündigte an, Rechtsmittel dagegen zu prüfen, sobald die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt. Und weiter teilt Starke in einer Pressemitteilung mit: "Welche Gründe das Gericht zu dem Urteil bewogen haben, wird der Verwaltung erst mit der schriftlichen Begründung bekannt. Es ist aber bereits erkennbar, dass das Gericht die Ausschusswirksamkeit der Fraktionsbildung im Stadtrat in Zweifel zieht. Die betroffenen zwölf Senate sind: Bau- und Werksenat, Finanzsenat, Konversions- und Sicherheitssenat, Kultursenat, Mobilitätssenat, Familien- und Integrationssenat, Personalsenat und Feriensenat."

Senat soll "Spiegelbild" des Stadtrats sein

Es ist nicht die erste Entscheidung, die das Verwaltungsgericht im Punkte "Spiegelbildlichkeitsgebot" trifft und auch nicht die erste Klage, die die AfD diesbezüglich eingereicht hat. Unter "Spiegelbildlichkeitsgebot" wird der Grundsatz verstanden, dass jeder Ausschuss in seiner Zusammensetzung ein verkleinertes Abbild des Stadtrates darstellen soll. Die AfD hat das Problem, dass mit ihr die im Stadtrat vertretenen Parteien oder Gruppierungen keine Fraktion oder Ausschussgemeinschaft bilden wollten. Diese Gruppierungen haben sich als Ein-Mann-Vertreter mit anderen zusammengeschlossen und stellen so Mitglieder in den einzelnen Ausschüssen.

Laut Kommunalrecht in Bayern muss jedoch eine Stadtratsfraktion in einer kreisfreien Stadt mindestens aus drei Mitgliedern bestehen.

13 Parteien und sieben Fraktion im Bamberger Stadtrat

Beispiel dafür sind die Freien Wähler, Bambergs unabhängige Bürger und die FDP. Diese drei haben sich zu einer Fraktion zusammengeschlossen. Damit sind insgesamt 13 Parteien in sieben Fraktionen im Bamberger Stadtrat vertreten. Hinzu kommt noch die Gruppierung AfD Bayern mit zwei Mitgliedern. Sie nimmt an allen Sitzungen teil, ist aber in keinem Ausschuss vertreten. Dort werden wichtige Weichen gestellt. In beschließenden Ausschüssen werden Entscheidungen auch anstelle des Stadtrats getroffen.

Weiter besagt das kommunale Recht, dass sich nur diejenigen Räte zu einer Ausschussgemeinschaft zusammenschließen können, die aus eigener Kraft nicht in einen Ausschuss kommen. Aber auch hier fanden sich keine anderen Gruppierungen, die einen Verbund mit der AfD eingehen wollten.