Beschwerde abgelehnt: AfD-Kandidat nicht bei Bundestagswahl

Eigentlich hat nur eine Unterschrift gefehlt – doch bei einer Bundestagswahl gelten strenge Regeln. Der Landeswahlausschuss hat bei seiner jüngsten Sitzung in München eine Beschwerde der Würzburger AfD als "unbegründet" zurückgewiesen. Hansjörg Müller, der Direktkandidat der AfD im Wahlkreis Würzburg, darf nicht bei der Bundestagswahl am 23. September antreten.

Formfehler in den Unterlagen für die Bundestagswahl

Am vergangenen Freitag hatte der Wahlausschuss der Stadt Würzburg mehrheitlich beschlossen, den 53-Jährigen nicht zuzulassen. Grund war ein Formfehler. Die Partei hatte ihre Bewerbungsunterlagen am 6. Juli im Rathaus abgegeben – mit drei eingescannten Unterschriften. Auf der eidesstattlichen Versicherung über das Abstimmungsverfahren wären aber Original-Unterschriften nötig gewesen.

Die AfD sei mehrfach aufgefordert worden, die Original-Unterschriften für dieses entscheidende Dokument nachzureichen, heißt es aus dem Rathaus. Bis zum Ablauf der Frist am 19. Juli um 18.00 Uhr wurden aber nur zwei Unterschriften nachgeliefert. Eine hat gefehlt. Gegen die Entscheidung des Wahlausschusses hatte die AfD am Montag Widerspruch eingelegt.

Landeswahlausschuss weist Beschwerde zurück

Der Landeswahlausschuss hat eben diese Beschwerde abgelehnt. Das Bundeswahlgesetz sei sehr streng: Bis zu einer gewissen Frist müssten alle nötigen Unterlagen und Unterschriften vollständig vorliegen, heißt es vom Landeswahlausschuss auf Anfrage.

Die AfD hätte genügend Zeit gehabt, die eine fehlende Unterschrift nachzureichen. Auch wenn einer der Betroffenen gerade im Ausland gewesen sei, liege es in der Verantwortung der Partei, dafür zu sorgen. Deshalb sei die Instanz in München zur gleichen Entscheidung gekommen wie die Instanz in Würzburg, heißt es weiter. Auf Anfrage von BR24 wollte sich die AfD aktuell noch nicht dazu äußern: "Noch haben wir keine Rückmeldung von unserem Anwalt, der bei der Sitzung des Wahlausschusses anwesend war. Daher haben wir keine genauen Informationen, zu denen wir Stellung nehmen könnten", so ein Sprecher.

Gibt es interne Unstimmigkeiten bei der Würzburger AfD?

In einem Artikel der Würzburger Mainpost heißt es, dass Müller sauer sei auf seine eigene Partei. Es ist die Rede davon, dass die eine fehlende Original-Unterschrift absichtlich zurückgehalten worden sei.

Hansjörg Müller als Anhänger des rechten Flügels

Hansjörg Müller sitzt seit Oktober 2017 für den Wahlkreis Traunstein/Berchtesgaden im Deutschen Bundestag. Der 53-Jährige war damals über die Landesliste der AfD in das Parlament eingezogen. Für diese Wahl wurde er nicht mehr auf der Liste aufgestellt.

Er gilt als Anhänger des rechten Flügels rund um den Thüringer Landeschef Björn Höcke. Müller ist in Treuchtlingen in Mittelfranken geboren und in Landshut und Würzburg aufgewachsen. Dort hat er nach eigenen Angaben Volkswirtschaft studiert.