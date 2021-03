Ganze AfD jetzt Verdachtsfall: Das sind die Reaktionen in Bayern

Für den bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Richard Graupner ist die Entscheidung, seine Partei als Verdachtsfall einzustufen, sachlich nicht begründet. Seiner Meinung nach habe etwa der bayerische Verfassungsschutz nichts gegen die AfD in der Hand. Stattdessen sei die Einstufung als Verdachtsfall politisch motiviert. "Wir sind in Deutschland die größte Oppositionspartei - und das ist in Europa ein einmaliger Schritt, dass in einem Wahljahr die größte Oppositionspartei unter Beobachtung genommen wird", sagt Graupner.

Der stellvertretende Vorsitzende der AfD Bayern, Hans-Jörg Müller, sieht das ähnlich. Der politische Wettbewerb solle vor der Bundestagswahl verzerrt werden, sagt Müller. Ein demokratischer Skandal ist für ihn, dass inoffizielle Pressekanäle genutzt worden seien, die Einstufung als Verdachtsfall an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das, obwohl die Behörde die Einstufung als Verdachtsfall nicht bekannt geben dürfe.

AfD: Verfassungsschützer können nun V-Leute einsetzen

Eine offizielle Bestätigung für die Einstufung als Verdachtsfall gibt es aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens derzeit weder vom Bundesamt für Verfassungsschutz noch vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz. Noch steht ein entsprechendes Gerichtsurteil aus.

Für die Einstufung müssen hinreichend gewichtige Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung vorliegen. Mit dieser Einstufung kann der Verfassungsschutz jetzt nachrichtendienstliche Mittel einsetzen - etwa die Anwerbung von V-Leuten, Observationen und das Abhören von Telefonaten. Bisher wurde die AfD als sogenannter Prüffall geführt. Das bedeutet, dass die Verfassungsschützer lediglich öffentlich zugängliche Quellen auswerten durften.

Politiker anderer Parteien begrüßen den Schritt

Für den bayerischen FDP-Landeschef Daniel Föst ist der Schritt richtig, nachdem sich die AfD in den vergangenen Jahren zunehmend radikalisiert habe. Ähnlich sieht das auch Uli Grötsch, Generalsekretär der Bayern-SPD. "Das hat nun weitreichende Konsequenzen für eine Partei, die tief durchsetzt ist von rechtsextremen Strukturen", sagt Grötsch. "Und das ist ganz sicher der richtige und notwendige Schritt."

Auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ulrich begrüßt die Einstufung und appelliert: Wer im öffentlichen Dienst arbeite, solle sich jetzt gut überlegen, ob er sich weiter für die AfD engagieren möchte. CSU-Generalsekretär Markus Blume bezeichnete die nun offenkundig erfolgte Einstufung als Verdachtsfall als absolut richtig. "Die Rechtsextremen geben in der AfD den Ton an", schrieb Blume bei Twitter. Und weiter: "Unabhängig davon werden wir die AfD weiter politisch bekämpfen. Sie hat in den Parlamenten nichts verloren."

Schuster: Staat darf nicht zusehen

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte: "Das Vorgehen des Verfassungsschutzes bestätigt die Gefahr, die von der AfD ausgeht." Die Partei bemühe sich zwar um eine bürgerliche Fassade, doch das dürfe nicht über ihre Radikalität hinwegtäuschen. "Die AfD trägt mit ihrer destruktiven Politik dazu bei, unsere demokratischen Strukturen zu untergraben und die Demokratie bei den Bürgern zu diskreditieren. Diesem Treiben darf der Staat nicht tatenlos zusehen."

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, begrüßte die Entscheidung ebenfalls. "Die AfD ist eine rechtsextreme Partei, und ihre Tätigkeiten sind eine Gefahr für unsere freiheitliche Gesellschaft", teilte Knobloch mit. Die Einstufung als Verdachtsfall sei das Zeichen einer wehrhaften Demokratie. "Diese Entscheidung macht deutlich, dass Worte und Taten des Hasses nicht folgenlos bleiben", betonte Knobloch.

mit Informationen von dpa