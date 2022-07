AfD in Bayern: Flügel immer dominanter

Sie hat das Comeback innerhalb der Partei geschafft: Die alte AfD-Landeschefin Katrin Ebner-Steiner ist neue Bezirksvorsitzende in Niederbayern. Die AfD-Politikerin aus Deggendorf folgt in ihrem Bezirk auf den Bundestagsabgeordneten und aktuellen Landeschef Stephan Protschka. Ebner-Steiner gilt als enge Vertraute des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke.

Hälfte der Bezirksvorstände nun in Hand des Flügel-Lagers

Ebenso wie Christoph Meier. Er war bis im vergangenem Jahr der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion und ist wie Ebner-Steiner ein Vertreter des völkisch-nationalen Lagers innerhalb der Partei. Maier löste bei der AfD-Versammlung am vergangenem Wochenende in Ichenhausen im Landkreis Günzburg den Wirtschaftspolitiker und stellvertretenden Fraktionschef Gerd Mannes an der Spitze des Bezirksverbandes Schwaben ab. Der 37-jährige AfD-Politiker kommentiert seine Wahl als "Zeichen des Aufbruchs für die patriotisch-freiheitliche Sache".

Auch in Unterfranken ist mit Richard Graupner ein AfD-Hardliner an der Spitze. Somit ist rund die Hälfte der Bezirke in der Hand des Flügel-Lagers. Der abgewählte Gerd Mannes, der als weniger radikal gilt, fürchtet, dass die Entwicklung die AfD Stimmen kosten könnte: "Als Partei müssen wir die größtmögliche Breite der Gesellschaft ansprechen, um politisch relevant zu bleiben und unsere Stimmanteile auszubauen. Die gewählten Personen müssen jetzt zeigen, ob ihre Repräsentanz die Ergebnisse der AfD verbessert oder verschlechtert."

Fraktionschef Singer: "So ist Basisdemokratie"

Landtags-Fraktionschef Ulrich Singer dagegen sieht kein Problem im jüngsten Rechtsruck der AfD auf Bezirksebene: "So läuft tatsächlich Basisdemokratie. In Schwaben haben über 200 Mitglieder an der Versammlung teilgenommen und sich sehr lebendig am Parteileben beteiligt. Entsprechend haben die Mitglieder Mehrheiten gesucht und gefunden." Mit aktuell rund 4.500 Mitgliedern im Freistaat hat die AfD in Bayern die Austrittswelle vom vergangenen Jahr stoppen können.

Rechtsruck nun auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene

Die innerparteiliche Machtverschiebung begann bereits im vergangenen Jahr: Bei der Wahl des Landesvorstands in Bayern haben sich mit deutlicher Mehrheit Kandidaten des Flügel-Lagers durchsetzen können, allen voran der Landesvorsitzende Stephan Protschka.

Vor zwei Wochen dann hat es bei der Wahl des Bundesvorstands auf dem Parteitag in Riesa kein AfD-Politiker außerhalb des völkisch-nationalen Lagers in die Parteispitze geschafft. Spannend dürfte nun werden, welche AfD-Kandidaten sich beim Wettstreit um die aussichtsreichen Listenplätze für die Landtagswahl im kommenden Jahr durchsetzen werden.