AfD in Bayern: Ebner-Steiner und der ominöse "Freiherr"

Es war eine Meldung, die für Aufsehen sorgte: Der bayerische AfD-Landesvorstand mahnte vor eineinhalb Wochen die eigene stellvertretende Vorsitzende ab und warf einen Beisitzer komplett raus. Nun kommen langsam die Hintergründe ans Licht: Landtags-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner und der deutschnationale Regensburger AfD-Politiker Benjamin Nolte sind bei den Vorstandskollegen wegen ihrer Nähe zu einem angeblichen Hochstapler in Ungnade gefallen.

Manche in der AfD halten ihn für einen notorischen Unruhestifter, andere für ein "U-Boot", für die stellvertretende AfD-Landeschefin Ebner-Steiner wurde er nun zum Problem. Es geht um einen Mann, der sich selbst als Wolfgang Baron Freiherr von Krauss ausgibt. Seine wahre Identität ist unklar, manche sagen er heiße schlicht Wolfgang Kraus, mit einem "s". Eines jedoch ist sicher: Der angebliche Freiherr machte sich in der AfD einen Namen als Strippenzieher und Provokateur. Und er verhalf einzelnen Kandidaten zu Stimmen und Einfluss, was manchen nun schadet.

Das Ringen um vordere Listenplätze

Der Reihe nach: Wolfgang Freiherr von Krauss trat im Mai 2016 in die AfD ein. Er gab an, bei der Bundeswehr gedient zu haben und bei Auslandseinsätzen dabei gewesen zu sein. Im Internet macht er sich in internen AfD-Chatgruppen schnell einen Namen, unterstützte zuerst die sogenannte "Alternative Mitte", eine AfD-Gruppierung der Gemäßigten innerhalb der Partei.

Vor der Bundestagswahl 2017 half der angebliche Adelige mit, eine Anwärterin aus Niederbayern um den aussichtsreichen dritten Listenplatz zu bringen: die heutige Fraktionschefin der Landtags-AfD, Katrin Ebner-Steiner. Sie fiel bei den Delegierten durch, ihre Konkurrentin Corinna Miazga aus Straubing machte das Rennen und sitzt heute im Bundestag.

Bystron: "Massiver Schaden für die Partei"

Schon damals habe von Krauss der Partei massiv geschadet, erinnert sich der Bundestagsabgeordnete Petr Bystron, der in dieser Zeit AfD-Landesvorsitzender war. "Er hat Streit gesät und Leute gegeneinander aufgewiegelt. Man hat gemerkt: Er wendet Methoden an, die man lernt, wenn man eine Organisation zerlegen will."

Bystron beklagt, von Krauss habe sogar versucht, die Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl durch Manipulationen auf dem Nominierungsparteitag in Greding 2017 ungültig zu machen und somit die Partei in ein Desaster zu manövrieren: "Dann hätte die AfD in Bayern nicht für den Bundestag gewählt werden können", sagt der Ex-Landeschef. In einem Protokoll des AfD-Landesvorstands von 2017, das dem BR vorliegt, heißt es, von Krauss verschaffte sich mit Hilfe eines gefälschten Einlassbandes Zutritt zur Halle. Das sei aufgeflogen, so Bystron zur damaligen Situation.

Mit den Vorwürfen konfrontiert schildert der angebliche Freiherr gegenüber dem BR am Telefon eine andere Interpretation des Vorfalls. Er war bei allen fünf Wahlaufstellungsparteitagen dabei und habe am fünften Tag ein neues Bändchen benötigt, da er das alte verloren habe, so von Krauss gegenüber dem BR. Und die Vorwürfe einer beabsichtigten Wahlmanipulation seinerseits bezeichnete er als so wörtlich "Blödsinn". Zu seiner Identität gebe es keinerlei Unklarheit, sagt der Betroffene, er sei natürlich der "Freiherr Wolfang von Krauss". Der Veröffentlichung eines Fotos von sich zu diesem Artikel wollte der Betroffene nicht zustimmen.

Interimschef der AfD Schwaben

Seit November 2017 hat auch der aktuelle Landesvorsitzende Martin Sichert alle Mitglieder per Rundschreiben mehrmals vor der Person von Krauss gewarnt. Er sei ein "U-Boot", sagen Bystron und andere AfD-Funktionsträger, "eingeschleust entweder von der CSU oder vom Verfassungsschutz". Als eine Art "agent provocateur", also eine Person, die laut Lexikon "zu einer gesetzeswidrigen Handlung provozieren soll".

Die Causa "von Krauss" ging jedoch weiter. Er wurde 2017 für neun Monate sogar zum Interims-Vorsitzenden des AfD-Bezirksverbands Schwaben. "Als solcher betätigte er sich kaum am strukturellen Aufbau der Partei", sagt der heutige Bezirksvorsitzende der AfD-Schwaben, der Landtagsabgeordnete Gerd Mannes. Von Krauss habe sich ausschließlich in Chatgruppen betätigt und gegen einzelne Personen Stimmung gemacht, so Mannes.

Mitorganisator der "Flügel"-Treffen mit Höcke und Ebner-Steiner

2017 schwenkte von Krauss parteiintern um und unterstützte fortan den rechtsnationalen Flügel von Björn Höcke und dessen Anhänger. In internen AfD-Chatforen im sozialen Netzwerk Telegram tauchen etliche Kommentare mit antisemitischen, nationalistischen oder rassistischen Inhalten auf, als deren Verfasser ein "Wolfgang von Krauss" genannt wird.

Auf die Kommentare angesprochen, bestätigt von Krauss, dass einzelne Formulierungen aus seiner Feder stammten. Eine Holocaust-Leugnerin bezeichnet er in einem Chat als ein "aufrechtes deutsches Mädel". Auch den Eintrag, in dem von Krauss schrieb: "Jeder Kampf braucht einen Führer – Björn Höcke wird uns führen" bejaht der angebliche Freiherr am Telefon und erklärt, er dachte dabei lediglich an einen "politischen Führer", allerdings nicht im Sinne des Nationalsozialismus. Björn Höcke sei für ihn eine "Lichtgestalt" und ein "zukunftsweisender Führer". Andere Chat-Kommentare unter seinem Namen streitet er wiederum ab und weist darauf hin, dass solche Kommentare manipuliert worden sein könnten.

Wiederholte Warnungen

Die Nachrichten unter seinem Namen schienen dem "Freiherrn" in der AfD nicht zu schaden. Im Gegenteil: Er half beherzt mit bei der Organisation einer Schifffahrt des rechtsnationalen Flügels Ende Oktober 2017 auf der Donau. Gäste mit an Bord: Ebner-Steiner und AfD-Rechtsaußen Björn Höcke.