09.03.2019, 06:08 Uhr

Bayerns AfD kritisiert Einfluss der Ost-Funktionäre

Auf dem Aschermittwochstreffen und im Wahlkampf in Bayern waren sie zu sehen: die Ost-Funktionäre der Alternative für Deutschland. Sie gelten als Scharfmacher in der AfD. Im B5-Interview der Woche kritisiert Markus Plenk ihren Einfluss in Bayern.