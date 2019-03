AfD-Fraktion fällt hinter SPD zurück - und bekommt weniger Geld

Bisher waren die bayerischen Landtagsfraktionen von AfD und SPD mit je 22 Sitzen gleich groß. Da die AfD bei der Landtagswahl im Herbst 2018 ein besseres Ergebnis (10,2 Prozent) als die SPD (9,7 Prozent) erzielt hatte, rangierte die AfD aber an vierter Stelle von der SPD. Nach dem Austritt des mittelfränkischen Abgeordneten Raimund Swoboda aus der AfD-Fraktion hat diese aber nur noch 21 Sitze.

Der Landtag bestätigte dem BR Swobodas Austritt offiziell. Damit ändere sich nun die Reihenfolge der Redner im Landtag, nicht aber die Redezeit, sagte ein Landtagssprecher. Die AfD-Fraktion werde außerdem künftig auf 7.250 Euro Fraktionszuschüsse im Monat verzichten müssen.

Bisher keine Stellungnahme von Swoboda

Swoboda selbst äußerte sich bisher nicht in Interviews. Im Schreiben Swobodas an die AfD-Fraktion heißt es: "Ich werde mein Mandat künftig als fraktionsloser Abgeordneter ausüben." Die AfD-Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner rief ihm am Mittwoch daraufhin dazu auf, auch sein Mandat zurückzugeben und einem Nachrücker Platz zu machen. Nur so könnte die AfD ihre bisherige Fraktionsstärke behalten.

Bergmüller mahnt AfD zum Kurswechsel

Der AfD-Abgeordnete Franz Bergmüller bedauerte Swobodas Austritt - und forderte von seiner Partei Konsequenzen: "Ich hoffe, dass die AfD das Zeichen versteht, das mein Kollege damit auf drastische Weise gesetzt hat", schrieb er auf Facebook und mahnte: "Es ist dringend notwendig, den derzeitigen politischen Kurs der Partei zu überdenken. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die AfD nach rechts abdriftet."

"Drastischer Schritt"

Wenn der bürgerlich-liberale Flügel der AfD die Partei verlasse, werde die AfD in Zukunft nicht 15 Prozent erreichen, sondern nur fünf, warnte Bergmmüller. Die AfD könne das Vakuum, das die "sozialdemokratisierte" Union hinterlassen habe, nur mit gemeinsamen Anstrengungen des liberal-konservativen und des national-konservativen Flügel füllen.

Bergmüller äußerte die Hoffnung, dass Swobodas drastischer Schritt "zumindest dazu beiträgt, Mitglieder der Fraktion und der Partei wachzurütteln und eine grundsätzliche Diskussion über den politischen Kurs zu entfachen". Bereits am Mittwoch hatte auch der Co-Fraktionschef Markus Plenk Bedauern über Swobodas Schritt geäußert.