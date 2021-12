AfD-Chat: Gruppe gelöscht, Diskussion geht weiter

Auf einmal ging es ganz schnell. Innerhalb weniger Stunden waren zehntausende Nachrichten aus dem internen Telegram-Chat "Alternative Nachrichten Gruppe Bayern" gelöscht. So berichten es mehrere AfD-Mitglieder dem Bayerischen Rundfunk. Zuvor hatten BR-Reporter die Umsturz- und Bürgerkriegsfantasien einzelner AfD-Mitglieder öffentlich gemacht.

Generalstaatsanwaltschaft prüft AfD-Chat

Auch wenn die Nachrichten nicht mehr existieren, wirken sie nach. Bereits in der vergangenen Woche forderten zahlreiche Abgeordnete im Bayerischen Landtag eine Beobachtung der gesamten AfD durch den Verfassungsschutz. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) prüft inzwischen im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München Äußerungen aus der internen Chat-Gruppe.

Darin hatte der mittlerweile aus der Partei ausgetretene, ehemalige Kreisvorsitzende aus Miesbach, Alois Ostermair, eine "totale Revolution" gefordert. Die Landtagsabgeordnete Anne Cyron schrieb in einer Nachricht: "Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten - hat Tucholsky auch schon gewusst. Denke, dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen werden."

Anne Cyron: Leben "im Söderschen Käfig"

Anne Cyron reagierte zunächst nicht auf BR-Anfrage. Nach der Veröffentlichung schrieb sie in einer E-Mail, dass sie sich "in der Tat große Sorgen um unser Gemeinwesen" mache und befürchte, dass es "zu irgendeinem Zeitpunkt zu dieser Destabilisierung kommen könnte". Ihre Nachricht in der Chat-Gruppe als "Aufruf zu Revolution und Umsturz" zu interpretieren, bedürfe einer gewaltigen Fantasie.

Cyron schickte nach BR-Recherchen 19 Nachrichten in die "Alternative Nachrichtengruppe Bayern". Einmal beschwerte sie sich, "das Niveau dieses Chats wird immer erbärmlicher". Im Dezember des vergangenen Jahres verglich sie die Corona-Schutzmaßnahmen mit der Dystopie "1984" des Autors George Orwell. Der Hauptprotagonist des Romans "war ein freier Mensch im Vergleich zu uns, die wir heute im Söderschen Käfig leben", schrieb Cyron.

Die AfD-Fraktion erklärte nach Veröffentlichung des Chats in einem Statement, dass die zitierten Chat-Nachrichten aus dem Kontext gegriffen seien: "Rechtswidrige und undemokratische Äußerungen oder gar Verhaltensweisen, die den Bürgern unseres Landes sowie unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung schaden, lehnen wir entschieden ab."

Vergleiche mit totalitären Systemen

In der Chat-Gruppe finden sich, neben den bereits bekannt gewordenen Umsturz- und Bürgerkriegsfantasien, weitere Nachrichten, in denen das demokratische System mit Autokratien gleichgesetzt wird. So schreibt Anfang 2020 einer der Administratoren der Gruppe, Christian Paulwitz, man lebe "in einem totalitär regierten Land – falls das jemandem in dieser Gruppe unerklärlicherweise bisher entgangen sein sollte". Ein weiteres Chatmitglied postet im Mai 2021: "Corona ist die beste Erfindung, die totalitäre Staaten wie Deutschland für sich entdeckt haben."

Ein ehemaliger Landtagskandidat aus Oberbayern fordert im Januar dieses Jahres: "Die AfD muss auch endlich offen die Systemfrage stellen. Im bestehenden System wird sich nichts zum Besseren ändern." Georg Hock, seit Oktober Mitglied des AfD-Landesvorstands, äußert daraufhin "Zustimmung insbesondere zum Stellen der Systemfrage". Hock wollte sich auf BR-Anfrage nicht äußern. Der Süddeutschen Zeitung sagte er vergangene Woche: "Die Gedanken sind frei." Selbst wenn er die "Systemfrage" erörtere, wolle er "die Demokratie erhalten". Im Juni richtete Hock sich in dem Chat mit dem Aufruf "Bekämpft bitte (oder auch gefälligst) [...] das Deutschland meuchelnde System“ an die Mandatsträger der Partei.

Der Moosburger Stadtrat Gerhard-Michael Welter empfahl seinen Parteifreunden im Chat, interne Streitereien zu beenden, stattdessen "an einem Strang zu ziehen" und "das System zu Fall bringen". Auf BR-Anfrage, erklärte Welter, als System verstehe er die Parteien CDU/CSU, FDP, SPD und Grüne, die programmatisch kaum mehr zu unterscheiden seien: "Dieses Kartell können Sie als ein System begreifen." Es sei sein Anliegen, "dass die freiheitliche Werteordnung des Grundgesetzes mit Leben erfüllt wird."

AfD will sich äußern

Für Dienstagvormittag hat die AfD-Fraktion im Landtag eine Pressekonferenz angekündigt, in der sie zu den Chats Stellung nehmen will.

Die anderen Parteien im Landtag hatten die AfD scharf kritisiert. Florian von Brunn, Chef der bayerischen SPD, stellte Strafanzeige. Ministerpräsident Markus Söder (CSU), erklärte vergangene Woche zu den radikalen Äußerungen im Chat: "Ich halte das für eine ernste Gefahr und deshalb muss auch ernsthaft reagiert werden." Er forderte eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz.