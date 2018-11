AfD bittet ihre Landtagsabgeordneten zur Kasse

Nach eingehender Diskussion hat der Landesparteitag der AfD in Greding entschieden, dass die Abgeordneten im bayerischen Landtag künftig einen Teil ihrer Einkünfte an den Landesverband abtreten sollen. Es handelt sich um acht Prozent des Bruttoeinkommens, wobei für jedes Kind ein Prozent angerechnet werden soll. Derlei "Mandatsträgerabgaben" sind im Parlamentsbetrieb parteiübergreifend üblich, waren in der AfD jedoch umstritten.

In der AfD-Bundestagsfraktion wurden die Abgaben erst kürzlich eingeführt. Doch viele der bayerischen Abgeordneten behielten ihre Diäten bislang offensichtlich lieber komplett für sich. "Die Realität ist, dass die wenigsten das auch zahlen", sagte Landesschatzmeister Christian Müller. Künftig werde es laut Parteitagsbeschluss aber eine Nachweispflicht für die Zahlungen geben, teilte der stellvertretende AfD-Landesvorstand Gerd Mannes mit.

Viele Abgeordnete bleiben Parteitag fern

Beim Landesparteitag fehlte allerdings rund ein Drittel der neu gebildeten Landtagsfraktion, von 22 Abgeordneten kamen nur 14. Auf die Frage eines Parteimitglieds, warum die übrigen acht Abgeordneten nicht erschienen waren, wurde aus der Landtagsfraktion entgegnet: "Die sind uns keine Rechenschaft schuldig und werden ihre guten Gründe haben."

Nichtmitglieder als Kandidaten für die Kommunalwahlen 2020?

Debattiert wurde in der bayerischen AfD auch über die Öffnung für Nichtmitglieder auf den Kandidatenlisten für die Kommunalwahlen 2020. Die AfD ist mit 5.000 Mitgliedern in Bayern zu klein, um in allen der mehr als 2.000 Gemeinden Kandidaten aufstellen zu können. Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner plädierte am Rande des Parteitags daher dafür, auch Nichtmitglieder auf AfD-Listen antreten zu lassen. "Ich möchte, dass wir uns in Bayern flächendeckend verankern", sagte sie.

Doch ist die Öffnung kommunaler Listen für Nichtmitglieder keineswegs Konsens in der bayerischen AfD: "Dagegen gibt es große Skepsis", sagte der Landesvorsitzende Martin Sichert am Rande des Parteitags. Einen Beschluss dazu gab es nach Angaben von Landesvorstand Mannes allerdings nicht.

Personelle Querelen setzen sich fort

Teile der AfD machen den Landesvorsitzenden Martin Sichert dafür verantwortlich, dass die AfD mit zehn Prozent der Stimmen bei der Landtagswahl wesentlich schlechter abschnitt als erwartet. Sichert war vor einem Jahr an die Spitze der bayerischen AfD gewählt worden. Bisher hat noch keiner der bisher vier bayerischen AfD-Landesvorsitzenden seit der Gründung des Landesverbands 2013 länger als zwei Jahre amtiert.

Inhaltliche Debatten um den Kurs der rechtspopulistischen Partei gab es in Greding nicht.