AfD Bayern: Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufheben

"Wir werden Bayern zurückerobern", mit diesen Worten hat der AfD-Landesvorsitzende Stephan Protschka auf dem Landesparteitag in Greding den Wahlkampf der AfD in Bayern eröffnet. "Es kann nicht sein, dass wir die ganze Welt durchfüttern und unsere Rentner müssen Pfandflaschen sammeln", so Protschka im Hinblick auf die Politik der Ampelregierung. Einen inhaltlichen Hauptgegner sieht Protschka bei den Grünen. Die Grünen "zerstören unser Land", so Protschka.

Resolution für mehr Atomkraft

Die AfD hat auf ihrem Landesparteitag in Greding eine Resolution zur Energiepolitik verabschiedet. Vor allem will die AfD, dass die noch laufenden Atomkraftwerke und die bereits abgeschalteten Atommeiler auf unbestimmte Zeit weiterlaufen. Zudem fordert die AfD: "Wir wollen neue Atomkraftwerke", so der 3. stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Bayern und zugleich energiepolitische Sprecher der AfD im Bayerischen Landtag, Gerd Mannes.

Darüber hinaus verfolgt die AfD in ihrer Resolution mehr Energienutzung aus Braunkohlekraftwerken und die Öffnung der nicht in Betrieb genommenen Gaspipeline Nordstream 2. Auch müsse die Energiesteuer sofort gesenkt werden, so Gerd Mannes bei der Vorstellung seiner Resolution zur Energiepolitik. Letztendlich fordert die AfD-Resolution zur Energiepolitik auch mehr Forschung im Bereich der Kernenergie.

Sanktionen gegen Russland aufheben

In ihrer Resolution zur Energiepolitik hat die AfD Bayern auch die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland gefordert. Zugleich soll der Import von Kohle, Erdöl und Gas aus Russland "schnellstmöglich" wieder aufgenommen werden, so die Formulierung in einem Änderungsantrag zur Energieresolution des AfD-Landtagsabgeordneten Christoph Maier.

Satzungsparteitag der AfD Bayern

Nach einem turbulenten Landesparteitag im letzten Jahr mit umfassenden Personalentscheidungen geht es diesmal ganz wesentlich um die Satzung der Partei. Die AfD will in ihren Strukturen und in ihrem Auftreten professioneller werden. Ob Kreisverbände, Bezirksverbände oder Fachausschüsse - die AfD hat in den letzten Monaten ihre Strukturen weiter ausgebaut. Mittlerweile verfügt die Partei über 66 Kreisverbände in Bayern.

Umzug der Landesgeschäftsstelle

Zukünftig will die AfD in Bayern ihre Landesgeschäftsstelle nach Greding im Landkreis Roth verlagern. Bisher waren die Landesgeschäftsstellen in Greding und vor allem in Hohenbrunn im Münchner Süden. Der Umzug in die Schwarzachstadt Greding wurde deswegen von einigen Mitarbeitern scharf kritisiert und landete vor dem Arbeitsgericht München. Der AfD-Landesvorsitzende Stephan Protschka will auf dem Landesparteitag einen Kompromissvorschlag vorlegen.

Verfassungsschutz beobachtet AfD Bayern

Auch die AfD Bayern wird mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet. Immer wieder drangen radikale Positionen der AfD an die Öffentlichkeit, so auch nach BR-Recherchen in einem Telegram-Chat. Darin ging es um Umsturzpläne, Androhung von Gewalt und radikale Positionen gegen Staat und demokratische Institutionen.

Schon länger stehen im Freistaat Einzelpersonen der AfD, die formal aufgelöste AfD-Gruppierung "Flügel" und die Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" unter Beobachtungsstatus. Dieser Status bedeutet, dass die Verfassungsschützer bei Bedarf auch nachrichtendienstliche Mittel anwenden dürfen, wie Telefonüberwachung oder Einsatz von V-Leuten. Ausgenommen von der Beobachtung sind die AfD-Abgeordneten des Bayerischen Landtags. Sie sind laut einem Sprecher des bayerischen Innenministeriums von ihrem freien Mandat geschützt. Das Bundesverfassungsgericht hatte für die nachrichtendienstliche Beobachtung von Abgeordneten hohe Hürden aufgestellt.