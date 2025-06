AfD Bayern: Wie groß ist die Nähe zu rechten Extremisten?

Aktivist der rechtsextremen IB spricht auf Sommerfeier von AfD-Abgeordnetem

"ArminiusDD" reiste dennoch nach Italien, sprach auf der Bühne mit Martin Sellner - dem Gesicht der Identitären Bewegung im deutschsprachigen Raum - darüber, wie er sich über Gerichtsentscheidungen hinwegsetzte und nach Italien reiste. Auf der Sommerfeier von Franz Schmid berichtet er davon – und erntet Applaus.

Zum Ende seiner Rede fordert er politische Mitbestimmung: "Die besten Leute unserer Generation gehören nicht in Warteposition, sondern in die Wirkung. Das kann die Straße sein, das kann die Gemeinde sein, es kann die Landesliste sein."

Ebner-Steiner: "Remigration, Remigration, Remigration"

Am selben Tag begrüßt die Fraktionsvorsitzende der AfD im Bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, in Neutraubling bei Regensburg rund 300 Teilnehmer. Der Begriff "Remigration" fällt schnell in ihrer Rede: "Remigration, Remigration und Remigration. Wir werden abschieben, bis die Startbahnen glühen, notfalls mit eigenen bayerischen Abschiebefliegern, mit AfD-Logo."

Im BR-Interview konkretisiert die Fraktionschefin: "Remigration heißt von der AfD aus, dass wir alle ausweisen wollen, die nicht hier sein dürfen, die Straftäter sind, aber auch solche, die sich den deutschen Pass erschlichen haben."

Laut bayerischem Verfassungsschutz verstehen Rechtsextreme unter "Remigration", dass auch deutsche Staatsbürger mit Migrationsgeschichte Deutschland verlassen müssen - ein Bruch mit dem Grundgesetz.

Unter Jubel fügt Ebner-Steiner hinzu: "Wir brauchen Mathe-Fachkräfte und keine Messer-Fachkräfte. Wir brauchen Raketen-Experten und keine Macheten-Experten." Danach kündigt sie den Hauptredner für den Tag an: Björn Höcke.

Höcke für zwei Termine in Bayern

Begleitet von "Höcke, Höcke"-Rufen tritt der Thüringer Landtagfraktionschef vors Publikum. Es ist sein zweiter Termin in Bayern an diesem Wochenende. Höcke nennt den Verfassungsschutz "Institut eines Unrechtsstaates", fordert eine Annäherung an den amerikanischen Präsidenten Donald Trump und den russischen Machthaber Vladimir Putin.

Richtung Ebner-Steiner sagt er: "Wir haben uns das Klartext-Sprechen nicht abgewöhnt, sondern wir haben Kurs gehalten, und es war 0richtig, dass wir diesen Weg zusammen beschritten haben." Ebner-Steiner bekräftigt im BR-Interview: "Es gibt keine unterschiedlichen Strömungen mehr in unserer Partei."

Der bayerische Landesvorsitzende Stephan Protschka beantwortet eine Anfrage des BR zunächst nicht, später sagt er ein Interview mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers zu.

Würzburger Jurist: "Drang zur Radikalisierung"

Die Aussagen von Ebner-Steiner, die Einladung von Höcke, das Treffen mit Vertretern der "Identitären Bewegung" - der Rechtswissenschaftler Kyrill Schwarz von der Universität Würzburg ordnet das im Interview mit dem BR so ein: "Man merkt zunehmend den Drang zur Radikalisierung." Die Feststellung des Verfassungsschutzes habe keinerlei Abschreckungseffekt, keinerlei mäßigende Wirkung auf die Partei.

Anfang Mai hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz bekannt gegeben: Es sehe sichere Anhaltspunkte dafür, dass die Gesamt-AfD rechtsextremistisch sei. Die Partei klagt dagegen. Bis zur Gerichtsentscheidung verzichtet der Verfassungsschutz auf die Formulierung "rechtsextremistisch", kann jedoch weiter öffentliche Äußerungen von führenden Parteimitgliedern sammeln.

Die Treffen und Veranstaltungen in Bayern seien, sagt Schwarz, ein weiterer Mosaikstein für "alles, was bisher ausreichend war, um zu rechtfertigen, dass die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft wird".

White Power-Geste vor AfD-Plakat

Zurück in Senden. Dort beginnt nach den Reden der informelle Teil der "Sommerfeier". Tickets gab es auf der Plattform Eventim Light für zehn Euro, Bratwürste und Bier inklusive. In weiten Teilen finanziere er das Fest persönlich, sagt der Abgeordnete Franz Schmid.

Am späteren Abend posieren rund ein Dutzend IB-Aktivisten vor einer AfD-Stellwand und posten das Bild in Sozialen Medien. Zahlreiche Gesichter sind verpixelt. Einige zeigen die rassistische "White Power"-Geste. Die meisten lachen in die Kamera.