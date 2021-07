AfD auf Telegram – Nah dran an der Verschwörungsblase

"Wenn eine Partei in der Telegram-Suche angezeigt wird, dann ist es meistens die AfD", sagt Martin Fuchs, Politikberater in Hamburg. Wer bei Telegram nach politischen Diskussionen suche, lande im Zweifelsfall bei einer Gruppe oder einem Kanal der "Alternative für Deutschland". Die AfD habe es wie keine zweite Partei verstanden, dass Telegram mittlerweile eine Massenkommunikationsplattform sei, so Fuchs.

Telegram: Zwischen Massenkommunikation und Verschwörungsblase

Auf Telegram lassen sich Kanäle erstellen, vergleichbar zu Fan-Seiten auf Facebook. Daneben gibt es noch Supergroups, Chat-Gruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern, in denen alle Personen posten können. Eine Moderation findet kaum statt, Inhalte werden nur in Ausnahmefällen gelöscht.

Auf Telegram verfolge die AfD dieselben Ziele wie auf den übrigen sozialen Netzwerken auch, erklärt ein Sprecher des Bundesvorstandes dem Bayerischen Rundfunk. "Es geht uns vor allem darum, die politischen Positionen und Forderungen der Partei – ungefiltert durch Dritte – in die Öffentlichkeit zu transportieren und so eine offene Debatte darüber zu befördern."

Besonders aktiv: Bayerische AfD-Abgeordnete

Unter den zehn größten Kanälen der einzelnen Bundestagsabgeordneten finden sich vier Abgeordnete aus Bayern. Den reichweitenstärksten Kanal betreibt Peter Boehringer, AfD-Abgeordneter aus dem Wahlkreis Amberg. Für die Bundestagswahl ist er Spitzenkandidat der bayerischen AfD.

In der BR-Datenauswertung werden Verbindungen zwischen dem Telegram-Kanal von Peter Boehringer und dem des Verschwörungstheoretikers und Pandemie-Leugners Oliver Janich sichtbar. Janich betreibt einen der größten und aktivsten deutschsprachigen Telegram-Kanäle mit mehr als 162.000 Followern. Janich verbreitet darin unter anderem die Verschwörungserzählung der sogenannten "Neuen Welt Ordnung" (NWO) und gilt als Anhänger des QAnon-Kultes.

Reichweite mit Hilfe von Verschwörungsideologen

Aus der Datenanalyse geht hervor, dass Peter Boehringer bis Ende Mai dieses Jahres zwei Beiträge Janichs teilte. Janich wiederum verbreitete insgesamt 141 Posts von Peter Boehringers Telegram-Kanal. Unter anderem ein Video, in dem Boehringer über eine Verlängerung des Lockdown bis Ende 2022 spekuliert oder einen Text, in dem Boehringer von "Impfapartheid" spricht.

Eine BR-Anfrage beantwortet Boehringer zunächst, zieht die Antworten dann zurück und veröffentlicht sie stattdessen vor Erscheinen dieses Artikels auf seiner Homepage – ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang.

Auf die Frage, inwiefern sich die derzeitige Situation in Deutschland mit der in Südafrika zu Zeiten der Apartheid vergleichen lässt, schreibt Boehringer, wie auf seiner Homepage nachzulesen ist: Die Frage sei "mithin journalistisch und rechtsstaatlich völlig falsch gestellt. Der korrekte Adressat zu all Ihren Fragen zur (fast) schon real existierenden Impfapartheid in diesem Land wäre die Bundesregierung! Bitte an diese wenden und die kalte Abschaffung des Grundgesetzes durch Notstandsgesetzgebung beenden. Danke!"

Miro Dittrich, politischer Analyst des gemeinnützigen Thinktanks "Center für Monitoring, Analyse und Strategie" (CeMAS) in Berlin, beobachtet seit Langem die Verbindung von Verschwörungsideologen und AfD-Mitgliedern. Er sagt: "Grundsätzlich sehen wir, dass die AfD es nur dann schafft, virale Inhalte zu produzieren und ein großes Publikum zu erreichen, wenn ihre Inhalte von reichweitenstarken Verschwörungsideologen weiterverbreitet werden".

Boehringer schreibt auf seiner Homepage dazu: "Ich mache mir generell NIE Meinungen von Journalisten oder Multiplikatoren zu eigen, nur weil diese Inhalte von mir oft sogar ohne mein Wissen verbreiten."

AfD-Abgeordneter: Aufruf CDU/CSU und SPD mit Mails zu "terrorisieren"

Im Rahmen der Auswertung konnten Datenjournalisten des BR auch die Aktivitäten einzelner AfD-Abgeordneter in verschiedenen Telegram-Gruppen (Supergroups) nachverfolgen. Häufig handelte es sich dabei um Gruppen aus dem Umfeld von Pandemie-Leugnern. Mehrere Abgeordnete sowie deren Mitarbeitende sind in Gruppen von Querdenken, Impfskeptikern oder sogenannten Corona-Rebellen Mitglied und riefen zur Teilnahme an Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen auf.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Johannes Huber (Wahlkreis Freising-Pfaffenhofen) verbreitete im vergangenen Herbst über sein privates Telegram-Konto in Gruppen sogenannter "Corona-Rebellen" unter anderem Aufrufe, Abgeordnete von CDU/CSU und SPD mit Mails zu "terrorisieren". Eine Art Vordruck lieferte Huber direkt mit. Einen "Brandbrief an die Regierungsfraktionen". Über diesen Aufruf berichtete zuerst die Plattform "netzpolitik.org".

In weiteren Posts rief Huber dazu auf, sich auch telefonisch an Abgeordnete zu wenden, um sie zu überzeugen, nicht für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes zu stimmen. Besondere Reichweite erhielten Hubers Aufrufe, nachdem sie durch den Kochbuchautor und Verschwörungsideologen Attila Hildmann geteilt wurden. Johannes Huber ließ mehrere Anfragen dazu unbeantwortet.