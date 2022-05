AfD-Abgeordneter Stadler will seine Waffenbesitzkarte zurück

Der Passauer AfD-Landtagsabgeordnete Ralf Stadler will seine Waffenbesitzkarte zurückhaben. Die Behörden hatten ihm das Papier abgenommen, nachdem er im Wahlkampf Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) verunglimpft hatte und dafür verurteilt worden war. Das Verwaltungsgericht in Regensburg verhandelt den Fall am Dienstag.

Kreisbehörde sieht mangelnde Zuverlässigkeit

Das Landratsamt Passau hatte Stadlers Waffenbesitzkarte im März 2021 eingezogen, weil das Amtsgericht München ihn zuvor wegen Verleumdung und urheberrechtlicher Delikte zu 60 Tagessätzen verurteilt hatte. Die Behörde ist bis heute der Ansicht, dass dem AfD-Politiker "aufgrund einer strafgerichtlichen Verurteilung die notwendige Zuverlässigkeit" für eine waffenrechtliche Erlaubnis fehle. Ein Vorgang, der auch im Waffengesetz so geregelt sei, wie ein Sprecher des Landratsamtes im Gespräch mit dem BR erläuterte.

Stadler, der nach eigenen Angaben im Schützenverein aktiv ist, will den Entzug der Waffenbesitzkarte nicht akzeptieren und zieht deshalb vors Verwaltungsgericht.

Aigner-Foto umgestaltet

Der AfD-Politiker war im September 2020 aufgrund einer Fotomontage verurteilt worden. Er hatte ein offizielles Landtagsfoto, auf dem Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Kinder mit Luftballons abgebildet waren, bearbeitet und auf Facebook gepostet. In die blauen Ballons war das AfD-Logo montiert und das Foto mit "Die AfD wirkt auch in Bayern" untertitelt worden.

Während Stadler die Montage als satirische Darstellung bezeichnete, fand die Landtagspräsidentin das Ganze weniger lustig. Sie stellte unter anderem wegen Verleumdung gegen eine Person des politischen Lebens Strafantrag bei der Generalstaatsanwaltschaft München.

Ein Waffenbesitzkarte berechtigt nach deutschem Waffenrecht zum Kauf und Besitz eingetragener Waffen, nicht jedoch zum Führen dieser Waffen in der Öffentlichkeit. Dafür ist wiederum ein Waffenschein erforderlich.