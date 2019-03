"Ätzender Geruch": 29 Menschen in Sicherheit gebracht

Die Einsatzkräfte waren am Montag Nachmittag von einem 29-jährigen Bewohner des Hauses in Eschenbach alarmiert worden. Laut Polizei schilderte der schlecht Deutsch sprechende Bulgare lediglich, dass „etwas vorgefallen“ sei. Hintergrund des Notrufs könnte ein Streit mit Nachbarn oder Bekannten gewesen sein, so die Polizei. Die Polizisten am Einsatzort bemerkten dann den stechenden Geruch.

Aus dem Anwesen selbst wurden sechs Personen in Sicherheit gebracht. In umliegenden Gebäuden mussten laut Polizei weitere 23 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Verletzt wurde niemand. Die Ursache des ätzenden Geruchs ist noch unklar. Das betroffene Haus wurde von der Polizei versiegelt. Wie ein Sprecher heute Früh sagte, sollen heute Experten des Landratsamtes das Haus kontrollieren.

Feuerwehr und US-Armee im Einsatz

Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz - außerdem Experten der US-Armee vom nahen Truppenübungsplatz. Die Bewohner der evakuierten Wohnungen kamen in einem Seniorenheim in der Nähe sowie in Pensionen und bei Bekannten unter.

Gegen 23.15 Uhr wurde der Einsatz beendet. Lediglich die sechs Bewohner des ursprünglich betroffenen Anwesens konnten noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.