Ätzende Säure über 40 Kilometer auf der A8

Ein Sattelzug hat auf der Autobahn A8 Salzburg-München ätzende Säure verloren. Der Fahrer war am Montagabend in Fahrtrichtung München unterwegs und hatte davon zunächst gar nichts gemerkt. Wie viel Eisenchlorid genau über eine Strecke von gut 42 Kilometern ausgelaufen ist, wird nun ermittelt. Seit Dienstagmorgen gehen an der A8 die Reinigungsarbeiten weiter. Die Strecke wird erst nach und nach wieder freigegeben.

Vom Fahrer unbemerkt

Andere Autofahrer hatten die Polizei gegen 19.25 Uhr alarmiert: auf der A8 in Richtung München, zwischen Bernau und Irschenberg, verliere ein Sattelzug Flüssigkeit. Die Polizei stoppte den Tanklaster am Parkplatz Seehamer See. Der 58-jährige Kraftfahrer kam aus Österreich und hatte bei der Fahrt nicht bemerkt, dass er ätzendes Eisenchlorid verloren hatte – über eine Strecke von gut 42 Kilometern.

Giftiges Eisenchlorid auf über 42 Kilometern

Der Tankzug war mit gut 25.000 Kilogramm Eisen(III)chlorid beladen. Der Stoff kann Haut, Augen und Atemwege schädigen und auch Metalle angreifen. Wie viel davon genau ausgelaufen ist, muss nun weiter ermittelt werden. Von der Feuerwehr und dem Gefahrguttrupp der Verkehrspolizei Rosenheim heißt es, dass eine "nicht unerhebliche" Menge aus einem Ventil der Druckleitung ausgetreten sei.

Gift sickert in Kanäle und Auffangbecken

Die ätzende Säure sickerte unter anderem auf dem Parkplatz Seehamer See in verschiedene Kanäle, sowie in ein Auffangbecken. Das Wasserwirtschaftsamt wurde hinzugezogen. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sowie Fachberater der Werksfeuerwehr Gendorf sind vor Ort. Der Parkplatz musste zudem komplett geräumt werden.

Massive Verkehrsbehinderungen

Der rechte Fahrstreifen der Salzburger Autobahn A8 war auf einer Länge von circa 42 Kilometern bis in die Morgenstunden gesperrt. Zwischen Bernau und Irschenberg, waren auch die Auffahrten nicht befahrbar. Seit Dienstagmorgen gehen die Reinigungsarbeiten weiter, so dass die Strecke nach und nach wieder freigegeben werden kann. Verletzt wurde laut Polizei bislang niemand. Gemeldet hat sich aber ein Geschädigter aus Sachsen, der mit seinem Sattelzug auf dem Parkplatz stand. Gegen den Fahrer des Tankzuges wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!