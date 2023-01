Artikel mit Audio-Inhalten

Ätzende Flüssigkeit ausgetreten: Großalarm nach Gefahrgutunfall

1.000 Liter ätzende Flüssigkeit ausgelaufen: Ein Container mit Eisen-Tri-Chlorid-Lösung wurde am Montag in Köditz im Landkreis Hof aufgerissen, der Stoff ergoss sich auf den Hallenboden einer Fabrik. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.