Ätna speit auf Sizilien - Vulkanasche an der Zugspitze

Konkret heißt das: Bei ihren Messungen registrierte die Messstelle des Deutschen Wetterdienstes (DWD) unterhalb des Zugspitzgipfels in der Atmosphäre in der letzten Februarwoche bis zu 20 ppm (parts per million = Teilchen pro 1 Millionen Luftteilchen) an Schwefeldioxid - der Normalwert liegt in der Regel unter 1 ppm. Auch die Aschepartikel in der Luft nahmen demnach stark zu. Die Werte korrelierten zeitlich mit den Ausbrüchen des mehr als 1.000 Kilometer entfernten Ätna auf Sizilien.

Vulkanasche treibt bis nach Deutschland

Die vulkanischen Emissionen am 22. Februar hätten eine für den Ätna ungewöhnliche Höhe von letztendlich bis zu zwölf Kilometern erreicht, so die Forscher. Sie seien in nordwestliche Richtung über das Mittelmeer und die Südküste von Sardinien gezogen. In den Luftschichten habe es eine Bewegung Richtung Norden gegeben, das hätten die Messungen am Schneefernerhaus ergeben. So sei die Vulkanwolke über die Alpen bis nach Deutschland getrieben. Diese Bewegung sei auch gut mit Hilfe von Satellitendaten beobachtet worden.

Vulkan-Ausbruch 2010 - Eyjafjallajökull auf Island

Diese Erkenntnisse von der Zugspitze gibt es nicht zum ersten Mal: Auch beim Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 auf Island wurden zeitnah erhöhte Schwefeldioxidwerte und Aschepartikel an der UFS gemessen. Mithilfe der damals gewonnen Information über die Ausbreitung und die Aschemenge konnten unter anderem Warnungen für Flugreisen untermauert werden.