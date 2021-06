Ärztin von Abschiebung bedroht: Kundgebung in Nürnberg

Weil der Nürnberger Psychiaterin Banu Büyükavci aufgrund ihrer politischen Aktivitäten die Abschiebung in die Türkei droht, haben am Mittwoch nach Teilnehmerangaben rund 120 Menschen vor der Nürnberger Meistersingerhalle ihre Solidarität mit der Ärztin demonstriert. Unter den Demonstrantinnen und Demonstranten waren auch Kollegen aus dem Nordklinikum, Freunde und Parteienvertreter. Organisiert hat die Kundgebung die Gewerkschaft Verdi.

Unterstützerin einer kommunistischen Partei

Banu Büyükavci arbeitet seit rund zehn Jahren als Psychiaterin im Klinikum Nürnberg und steht der "Türkischen Kommunistischen Partei" (TKP/ML) nahe. Diese wird vom türkischen Staat als Terrororganisation geführt, in Deutschland ist die Partei jedoch weder verboten, noch als Terrororganisation eingestuft, wird allerdings vom Inlandsgeheimdienst beobachtet und als linksextrem eingestuft.

Ärztin wurde in München verurteilt

Wegen der Unterstützung der TKP/ML musste sich Büyükavci mit neun anderen Männern vor dem Oberlandesgericht in München verantworten. Bei dem umstrittenen Prozess wurde der Hauptangeklagte zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, die Nürnberger Ärztin zu drei Jahren und sechs Monaten. Für sie hatte die Bundesanwaltschaft vier Jahre Freiheitsstrafe beantragt. Die Verteidiger der Angeklagten übten scharfe Kritik an dem Prozess. So bezeichnete die Verteidigung zuletzt die von der Bundesanwaltschaft geforderten Haftstrafen als "Schlag ins Gesicht der Oppositionellen in der Türkei."

Ex-Bundesministerin engagiert sich für Ärztin

Obwohl das Urteil nicht rechtskräftig sei, würde die Ausländerbehörde der Stadt Nürnberg seit Dezember 2020 ein Ausweisungsverfahren anstreben, so Verdi. Inzwischen gebe es positive Signale, dass die Ärztin In Nürnberg bleiben dürfe, aber keine verbindliche Zusage. In der Kampagne "Banu muss bleiben" engagieren sich unter anderem das Klinikum Nürnberg, Gewerkschaften, Amnesty International sowie die frühere Bundesfamilienministerin Renate Schmidt (SPD).