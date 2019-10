Ärztin täuscht Verschwinden vor: Polizei gibt Details bekannt

Eine Woche hatten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermittelt, nun wollen sie ihre Erkenntnisse präsentieren: Warum hat eine Ärztin aus Wieseth (Lkr. Ansbach) mutmaßlich ihr eigenes Verschwinden vorgetäuscht? Zusammen mit ihrem Ehemann soll die 40-Jährige den Vermisstenfall selbst konstruiert haben, so die Polizei. Die Frau wurde demnach weder entführt, noch läge ein Kapitalverbrechen vor. Klar sei jedoch, dass der Vorfall in Zusammenhang mit der Gemeinde Wieseth im Landkreis Ansbach steht.

Praxis unerwartet geschlossen

Die 40-Jährige hatte ihre Praxis in Wieseth eröffnet und nur wenige Tage später unerwartet wieder geschlossen, so der Bürgermeister von Wieseth, Walter Kollmar, nach dem Bekanntwerden des Falles. Er will nun die Verbindung des Falls mit seiner Gemeinde erklären.