29.10.2018, 08:30 Uhr

Ärztetag stimmt Telemedizin zu

Das Arztgespräch per Videokonferenz – das soll es künftig auch in Bayern geben. Das hat der Bayerische Ärztetag bei einer Tagung am Wochenende entschieden. Vor allem Ärzte und Patienten auf dem Land sollen so entlastet werden.