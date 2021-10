Ärztemangel im Lkr. Dillingen – Bürgermeister schlagen Alarm

Sechs Hausarztsitze sind derzeit im Landkreis Dillingen nicht besetzt. Besonders betroffen ist der Raum rund um Lauingen mit vier freien Arztsitzen, im Bereich rund um Dillingen sind die anderen beiden freien Sitze. Nachfolger für die Praxen lassen sich kaum finden, trotz starker Bemühungen der Gemeinden.

Gemeinde bietet vollausgestattete Praxis und Wohnung für neuen Arzt

So muss zum Beispiel eine Praxis in Bachhagel neu besetzt werden, nachdem der dortige Mediziner gestorben ist. Die Gemeinde bietet einem neuen Arzt die Praxis mit der kompletten medizinischen Ausstattung und dazu eine Mietwohnung an – ein Nachfolger ist trotzdem nicht in Sicht. Alle 27 Bürgermeister des Landkreises Dillingen hatten deshalb eine Resolution verfasst und wollten auf die schlechte Versorgungssituation mit Hausärzten im Landkreis aufmerksam machen.

Kassenärztliche Vereinigung sieht gute Versorgung

Doch die Kassenärztliche Vereinigung (KV), die gemeinsam mit anderen Gremien im Gemeinsamen Bundesausschuss für die Verteilung der Arztsitze zuständig ist, betrachtet den Landkreis Dillingen als ausreichend versorgt. Nach ihren Berechnungen kratzt der Landkreis sogar an der Überversorgung. Das kritisieren die Bürgermeister jetzt in einer Pressemitteilung. Der Zöschinger Bürgermeister und Kreisvorsitzende des Bayerischen Gemeindetages, Tobias Steinwinter, betont, dass bei allen Zahlen- und Rechenmodellen ein Problem bliebe: Viele Bürger suchen einen Hausarzt.

Hausarzt in Dillingen muss 1.748 Patienten versorgen

Ein Problem, das die Bürgermeister sehen, ist die Zahl der Patienten pro Kassensitz. Berechnet wird die anhand der jeweiligen Gegebenheiten im Planungsbereich der KV. Einfluss auf die Zahl hat etwa das Alter der Menschen in einem Gebiet, die Anzahl an Frauen bzw. Männern und wie oft diese zum Arzt gehen, also wie krank sie im Schnitt sind. Aus diesen Faktoren wird berechnet, wie viele Patienten ein Hausarzt versorgen muss.

Deutschlandweit sind es im Schnitt 1.609 Patienten pro Arzt. Je nach Region kann dies aber stark variieren. Spitzenreiter in Bayern ist etwa der Bereich Memmingen Nord. Dort muss ein Hausarzt 1.831 Patienten versorgen. Am wenigsten sind es mit 1.343 im Bereich Münchberg in der Oberpfalz. Der Planungsbereich Dillingen liegt mit 1.748 Patienten pro Praxis ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt – auch deshalb werden dem Landkreis Dillingen wenig kassenärztliche Sitze zugerechnet.

Fachärzte werden als Hausärzte gezählt

Dazu kommt laut Hausarzt Alexander Zaune, dass zur Zahl der angeblich praktizierenden Hausärzte auch Fachärzte dazugerechnet werden. Diese seien aber gar nicht im hausärztlichen Bereich tätig. Auch deshalb schramme der Landkreis Dillingen nach Auffassung der KV fast an der Überversorgung.

Bürgermeister wollen Bescheinigung der Unterversorgung

Die Bürgermeister des Landkreises Dillingen wollen aber erreichen, dass ihrem Gebiet eine drohende Unterversorgung bescheinigt wird. Damit könnten mögliche Hausärzte auch mit finanziellen Anreizen in den Landkreis gelockt werden. Denn wer sich als Hausarzt in einem Gebiet mit drohender Unterversorgung niederlässt, kann mit hohen Zuschüssen rechnen. Das gilt etwa bereits im Gebiet Donauwörth Nord – dort kommen auf 14 Planstellen zwar aktuell gerade noch 14 Ärzte, davon sind aber fünf bereits über 60 Jahre alt, scheiden also voraussichtlich bald aus.

Gesundheitsminister hat Hilfe zugesagt

Auch Änderungen im Medizinstudium fordern die Bürgermeister im Landkreis Dillingen. Mehr Studenten sollten demnach in diese Richtung ausgebildet und mehr Studienplätze und Kapazitäten geschaffen werden, um die hausärztliche Versorgung auf dem Land sicherzustellen. Hilfe erhoffen sich die Bürgermeister vom Bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Der hat zwar Unterstützung zugesagt, bei der Entscheidung über den Versorgungsgrad aber auch auf die Entscheidungshoheit des Gemeinsamen Bundesausschusses verwiesen.