Landkreis Dillingen: Ärztemangel gefährdet Bürger-Versorgung

Die ärztliche Versorgung an mehreren Orten im Landkreis Dillingen ist gefährdet. Unterversorgt sind unter anderem die Gemeinden Syrgenstein, Zöschingen und Bachhagel. Deshalb steht das Thema "Ärzte" heute Nachmittag im Mittelpunkt der Kreisversammlung des Bayerischen Gemeindetags im Dillinger Stadtsaal.

Der Dillinger Hausarzt Alexander Zaune, Mitglied im Landesvorstand des bayerischen Hausärzteverbandes sowie im Fachausschuss der Hausärzte, und ein Vertreter des Landesamts für Gesundheit werden über künftige Herausforderungen und Perspektiven sprechen.

Erfolglose Arzt-Suche – trotz Praxis und Wohnung

Die Gemeinde Bachhagel bietet einiges: Eine voll eingerichtete Praxis sowie eine 80 Quadratmeter große Wohnung könnten einer zukünftigen Ärztin oder einem zukünftigen Arzt zur Verfügung gestellt werden, so Bürgermeister Ingo Hellstern. Im Gemeinderat wurde bereits eine Task Force zur Hausarztsuche gegründet, die Kassenärztliche Vereinigung sowie das Landesamt für Gesundheit sind eingeschaltet, ein Flyer wurde gedruckt, um für das Leben und Arbeiten in Bachhagel zu werben. Auch eine Vermittlungsagentur ist beauftragt, bei einer erfolgreichen Vermittlung muss die Gemeinde 15.000 Euro an die Agentur zahlen.

Patienten stehen Schlange

Der Bachhagler Bürgermeister Ingo Hellstern sagt, zwei Hausärzte für die 6.800 Menschen in der Verwaltungsgemeinde seien einfach zu wenig. Die Patienten seien bei ihm ab April Schlange gestanden, so Hausarzt Hermann Keis aus Bachhagel. Irgendwie sei es ihm und seinen Kollegen auch in umliegenden Orten wie Haunsheim und Wittislingen gelungen, die Patienten, die sich bisher gemeldet hätten, zu versorgen.

Situation verschärft sich immer mehr

"Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Patientenversorgung nicht mehr möglich ist“, erklärt Hausarzt Hermann Keis. Im Landkreis Dillingen sind sieben Hausärzte über 70, einige über 60, bayernweit sind mehr als ein Drittel der Hausärzte über 60. Die meisten würden eben noch weiterarbeiten, so Keis, weil sie keinen Nachfolger hätten. Er würde gerne einen jungen Arzt als seinen Nachfolger ausbilden, hätte dafür auch die Befugnis, aber es gebe keine Interessenten.

Laut dem Dillinger Hausarzt Alexander Zaune, Sprecher der Hausärzte im Landkreis, liegt das fehlende Interesse zum einen an den Rahmenbedingungen: zu viel Bürokratie, ständig neue Verordnungen sowie die Überlastung, die den Hausärzten zu schaffen macht. Außerdem müssen die Ärzte im Raum Dillingen mehr Patienten betreuen, als anderswo.

Zu viele Patienten pro Arzt

Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hat festgelegt, dass ein Hausarzt mit Kassensitz 1.609 Patienten versorgen soll. Örtlich kann das aber abweichen: Die jeweiligen Zulassungsausschüsse der Länder, in diesem Fall der Zulassungsausschuss Schwaben, bestimmen die genaue Zahl. Hierfür werden Faktoren wie Alter, Geschlecht und Morbidität der Einwohner ausgewertet.

Demnach muss ein Hausarzt im Raum Dillingen 1.748 Patienten behandeln. Den höchsten Wert verzeichnet der Bereich Memmingen Nord: Über 1.800 Personen soll ein Hausarzt hier versorgen, der niedrigste Wert wurde für Münchberg in der Oberpfalz errechnet: dort kommen nur etwa 1.300 auf einen Kassensitz.

Hausärzte im Kreis Dillingen kritisieren Berechnungsgrundlage

Dem Zulassungsausschuss Schwaben zufolge müssten die Menschen in Memmingen "bumperlgesund und jung" sein, und in Münchberg dagegen alt und krank, sagt Alexander Zaune. Er zweifelt diese Berechnungen an und fordert dagegen, die Arztdichte zu betrachten.

Bei den Corona -Impfungen habe sich deutlich gezeigt: Gegenden mit geringerer Arztdichte sind bei der Impfquote plötzlich abgefallen. Hier wurden dann, wie auch in Dillingen, die Impfzentren mit Sonderimpfstofflieferungen ausgestattet, um mit anderen Gegenden mit mehr Ärzten mithalten zu können.

Fachärzte werden als Hausärzte gezählt

Zaune kritisiert außerdem, dass für den Bereich Dillingen 14 Hausärzte im Versorgungsatlas der Kassenärztlichen Vereinigung angegeben werden. Das Problem sei, dass diese Ärzte zwar eine hausärztliche Ausbildung hätten, aber in Facharztpraxen tätig seien. Das sei selbstverständlich wichtig, so Zaune, auch Fachärzte würden dringend gebraucht, diese Ärzte aber in die Berechnung der Zahl der Hausärzte mit einzubeziehen, sei falsch.

So müssten im Raum Dillingen neun Hausärzte die Arbeit von eigentlich mindestens 14 Hausärzten machen. Die Mehrbelastung seiner Kollegen würde nicht wahrgenommen, wenn hier 14 statt 9 Ärzte angegeben würden.

Künftig noch längere Wartezeiten

Er bezeichnet diese Art der Berechnung als "Schönrechnerei". Plane man weiter mit dieser geringen Zahl an Ärzten, müssten sich die Patienten auf immer längere Wartezeiten einstellen. Eine medizinische Vollversorgung, wie sie in Deutschland propagiert würde, wäre so in Zukunft nicht mehr erfüllbar.