Ärztemangel auf dem Land: So ist die Lage in Bayern

Eggenfelden-Nord in Niederbayern, Dinkelsbühl in Mittelfranken oder Tirschenreuth in der Oberpfalz - das sind bayerische Regionen, in denen eine hausärztliche Unterversorgung droht. Das jedenfalls geht aus Daten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) hervor. Die Zahlen zeigen aber auch: In den allermeisten Gegenden im Freistaat gibt es laut den offiziellen Kriterien ausreichend Hausärzte.

Dennoch beschäftigt das Thema Landärzte die bayerische Politik seit langem. Am heutigen Dienstag hat das Kabinett eine Landarzt-Quote für Medizinstudenten auf den Weg gebracht.

Was plant die Staatsregierung genau?

Um den Ärztebedarf in ländlichen Regionen abzudecken, sollen die Zulassungsbedingungen zum Medizinstudium teilweise gesenkt werden. Je nach Bedarf werden künftig ungefähr 90 Studienplätze im Rahmen der sogenannten Landarzt-Quote vergeben. Für die Bewerber ist demnach nicht allein die Abiturnote entscheidend. Wer "praktisch bereits in einem Gesundheitsberuf qualifiziert ist" oder ehrenamtlich tätig ist, hat ebenfalls Chancen.

Ab dem Wintersemester 2020/2021 sollen dann bis zu 5,8 Prozent der Medizin-Studienplätze für Studenten reserviert sein, die später als Hausärzte im ländlichen Raum arbeiten wollen. Mit der Annahme des Studienplatzes verpflichten sie sich, mindestens zehn Jahre in einer Region zu arbeiten, die unterversorgt oder von Unterversorgung bedroht ist (siehe Info-Grafik).

Wie wird der Bedarf künftig festgestellt?

Laut Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) werden die Planungsbereiche kleinteiliger. Als Beispiel nennt Huml den Bereich Bamberg. Hier sollen aus einem Niederlassungsbereich fünf werden. "Und plötzlich können sich Ärzte dort wieder niederlassen, wo man vorher gesagt hat: 'Ihr seid überversorgt!'"

Was erwartet die Neu-Landärzte?

Laut Huml müssen die angehenden Landärzte damit rechnen, "dorthin geschickt zu werden, wo sie gebraucht werden". Es soll auch verhindert werden, dass sich Bewerber über die Landarzt-Quote lediglich einen Studienplatz erschleichen. Wer nicht wie zugesagt zehn Jahre in einer Bedarfsregion bleibt, muss demnach 250.000 Euro Vertragsstrafe zahlen.

Aber es gibt auch Anreize - etwa in Form eines Stipendien-Programms. Dabei erhalten angehende Landärzte während des Studiums 600 Euro pro Monat. Im Gegenzug verpflichten sie sich, ihre Weiterbildung im ländlichen Raum zu absolvieren und im Anschluss weitere fünf Jahre als Landarzt oder -ärztin zu arbeiten. Bislang wurden mit dem Programm laut Staatskanzlei 221 Studierende unterstützt.