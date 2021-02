Ärzteliste Jameda: Unzulässige Vorteile mit Premium-Profil?

Das Oberlandesgericht München verkündet heute sein Urteil in der Frage, ob das Ärzteportal Jameda.de Medizinern mit bezahltem Premium-Profil unzulässige Vorteile gewährt. Eine Regensburger Ärztin hatte geklagt und verlangt, ihre Daten zu löschen. Sie selbst steht auf dieser Liste und hat kein kostenpflichtiges Premium-Profil.

Benachteiligung "Zwangsgelisteter"

Die Medizinerin wirft dem Portal Wettbewerbsverzerrung vor. Sie sieht eine Benachteiligung zwangsgelisteter Ärzte. Das Oberlandesgericht musste deshalb prüfen, ob die Gestaltung der Profile so zulässig ist.

Ärzte forderten, ihr Profil zu löschen

Immer wieder haben Ärzte in der Vergangenheit gefordert, ihre Profile auf dem Portal zu löschen. Auf dem Ärzteportal Jameda.de können Nutzer Noten vergeben und Termine vereinbaren. Der Bundesgerichtshof hatte dazu 2018 bereits eine Grundsatzentscheidung gefällt. Demnach ist eine Listung grundsätzlich zulässig.

OLG prüft mögliche Wettbewerbsverzerrung

Dies gelte allerdings nur für Bewertungsportale, die die Rolle eines "neutralen Informationsmittlers" einnehmen. Ob das Geschäftsmodell Jameda.de dagegen wettbewerbsverzerrend sein könnte, darüber will das Gericht am Nachmittag entscheiden. Die Klage der Regensburger Ärztin war zuvor vom Landgericht abgewiesen worden, sie ist in Berufung gegangen.