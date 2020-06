Ärzte und Ärztinnen der Murnauer Unfallklinik streiken

In der Corona-Krise waren sie noch Helden, jetzt kämpfen sie für faire Arbeitsbedingungen. Die Tarifverhandlungen zwischen der Ärztegewerkschaft Marburger Bund und den Berufsgenossenschaftlichen (BG) Kliniken gehen in Berlin in die sechste Runde. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, werden heute deutschlandweit Berufsgenossenschaftliche Kliniken bestreikt. Auch in der BG Unfallklinik in Murnau im Kreis Garmisch-Partenkirchen legen Ärztinnen und Ärzte die Arbeit den ganzen Tag über nieder.

Warnstreik: Operationen wurden verschoben

Nicht dringende Operationen werden heute in Murnau ausfallen, Arzttermine sind abgesagt - von den rund 280 Medizinern in der BG Unfallklinik wird nur eine Notbesatzung anwesend sein. Der Marburger Bund entschuldigt sich bei Patienten, aber ohne Arbeitsniederlegung sehe die Ärztegewerkschaft keine Chance auf eine faire Wertschätzung von BG-Klinikärzten. Was in kommunalen Kliniken längst gelte, würde BG-Ärzten vorenthalten werden, das findet der Murnau Arzt Dr. Andreas Botzlar als äußerst ungerecht.

Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld

Im Kern geht es den BG-Ärztinnen und -Ärzten um bessere Arbeitsbedingung und auch um eine faire Entlohnung des 24-stündigen Bereitschaftsdienstes - vergleichbar mit den kommunalen Kliniken. Der eigentlich schon ausgehandelte Tarifvertrag wurde kurzerhand von den BG-Kliniken widerrufen, so Dr. Andreas Botzlar, zweiter Bundesvorsitzender vom Marburger Bund.

Corona-Krise sorgt für hohe finanzielle Einbußen

Die Corona-Pandemie hatte erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die BG-Kliniken. Allein in Murnau gab es von März bis Mai rund 1.300 Operationen weniger - die Unfallklinik war teilweise nur bis zu 40 Prozent belegt. Die Verantwortlichen der BG-Kliniken aber erklärten, die Kündigung des bereits ausgehandelten Tarifvertrags habe nichts mit den Belastungen durch die Corona-Krise zu tun. Stattdessen sei eine schrittweise Gehaltserhöhung von rund 6,5 Prozent und eine Begrenzung von Wochenend- und Bereitschaftsdiensten ein gutes Angebot.