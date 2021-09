Ärzte übernehmen: Impfzentren stellen sich auf Kurswechsel ein

Nachdem der Freistaat einen Kurswechsel in seiner Impfstrategie angekündigt hat, passen die Impfzentren in Niederbayern und der Oberpfalz ihr Angebot an den gesunkenen Bedarf an Impfungen an. Sie schließen, werden zusammengelegt oder verkürzen ihre Öffnungszeiten. Während die Impfzentren weiterhin mobile Angebote machen, soll jetzt schwerpunktmäßig in Arztpraxen geimpft werden.

Mehr Impfungen bei den Hausärzten

Im Landkreis Schwandorf gibt es schon eine "deutliche Verschiebung der Impfungen, weg vom Impfzentrum hin zu den Hausärzten", so ein Landkreis-Sprecher. Eines von zwei Impfzentren ist deshalb schon geschlossen worden. Das verbleibende Zentrum in Nabburg arbeite jetzt mit verkürzten Öffnungszeiten und weniger Personal. Von 130 Mitarbeitern in der Hochphase der Pandemie seien aktuell noch 30 vor Ort.

Weiterhin sollen die Landkreisbewohner aber auch von mobilen Angeboten erreicht werden. In der September-Woche vom 15. – 21.09. zum Beispiel hätten sich immerhin noch 350 Landkreisbewohner von mobilen Teams impfen lassen - im Impfzentrum waren es in diesem Zeitraum 650 Impflinge.

Viele Impfzentren geschlossen oder zusammengelegt

Das Impfzentrum am Landratsamt Regensburg wird den Betrieb vorerst weiterhin aufrechterhalten. Weil die Nachfrage hoch sei, werde es täglich weiterhin von 9 bis 17 Uhr geöffnet sein. Mit Schierling, Hemau und Wörth an der Donau sind aber auch im Landkreis Regensburg bereits drei weitere Impfzentren geschlossen worden.

Als Folge der Neuausrichtung des Freistaats werden die beiden Impfzentren der Stadt Amberg sowie des Landkreises Amberg-Sulzbach im Landkreis-Cultur-Center (LCC) in Sulzbach-Rosenberg zusammengelegt. Ab Oktober wird dort außerdem nur noch freitags geimpft. Das Angebot gelte vor allem für Bürgerinnen und Bürger, denen eine Terminvereinbarung beim Hausarzt nicht möglich ist, heißt es aus dem Landratsamt. Allerdings werden weiterhin mobile Teams zu Schulen, Seniorenheimen sowie Behinderteneinrichtungen unterwegs sein. Das Impfzentrum in Neumarkt wurde verkleinert, bleibt aber bis Ende April kommenden Jahres geöffnet. Allerdings werden auch hier die Öffnungszeiten angepasst. An den Wochenenden bleibt das Impfzentrum zudem geschlossen.

Bei Bedarf Kapazität von 70 auf 500 hochfahren

Ähnlich die Situation in Niederbayern: Das Impfzentrum der kreisfreien Stadt Landshut zum Beispiel zieht am 1. Oktober um und verkleinert sich. Als Ergänzung zu den Impfangeboten der Ärzte könnten am neuen Standort an der Ringelstecherwiese täglich aber noch bis zu 70 Impfungen durchgeführt werden, hieß es von der Stadt. Außerdem könnten mobile Impfteams die Seniorenheime bedienen. Bei Bedarf könnte das Impfzentrum seine Kapazität mithilfe von Containern aber auch kurzfristig wieder auf 500 Dosen pro Tag hochfahren.

Fast 500 Impfungen weniger pro Tag

Das Impfzentrum in Mainburg im Landkreis Kelheim hat am 30.09. zum letzten Mal geöffnet, heißt es vom Landratsamt. Für den Landkreis bleibt damit entsprechend den Vorgaben des Freistaats ein Impfzentrum in Kelheim in Betrieb, allerdings mit verkürzten Öffnungszeiten.

Das Impfzentrum im Landkreis Regen muss dagegen bereits nicht mehr auf die neue Strategie des Freistaates reagieren, so ein Sprecher auf BR-Anfrage. Der Betrieb sei bereits vor acht Wochen von der Eishalle in ein Einkaufszentrum verlegt worden und damit an den gesunkenen Bedarf angeglichen worden. Während zuvor bis zu 500 Menschen täglich geimpft wurden, seien es jetzt nur noch bis zu 30 Impflinge pro Tag, so der Sprecher. Weiterhin seien aber mobile Impfteams im Landkreis Regen zu Schulen und Seniorenheimen unterwegs.

Freistaat ändert Impfstrategie

Laut der neuen Impfstrategie des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) sollen ab Oktober vor allem niedergelassene Ärzte sowie Betriebsärzte Impfungen durchführen. Die Impfzentren sollen demnach überwiegend mobil impfen. Je Landkreis und kreisfreier Stadt soll es demnach künftig nur noch ein Impfzentrum mit einem ergänzenden Angebot geben.