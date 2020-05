Ärzte setzen in Neu-Ulm und Ulm Zeichen für friedliches Europa

Europa soll offen, friedlich und bunt bleiben - das fordert eine Ärzteinitiative aus der Region Neu-Ulm. Von der Herdbrücke aus, die Neu-Ulm mit Ulm verbindet, haben die Mediziner am Samstag ein Seil mit Friedens-Fahnen gespannt. Am Flussufer der Ulmer Seite schloss sich eine Menschenkette an - mit einem Sicherheitsabstand von 1,5 Metern.

Keine Zwischenfälle bei Friedens-Demo in Neu-Ulm

Wie die Polizei dem BR sagte, nahmen schätzungsweise 50 bis 80 Menschen an der Aktion teil, die rund eine Stunde dauerte. Zwischenfälle habe es nicht gegeben, die Teilnehmer hätten sich an die Corona-Regeln gehalten und etwa den Mindestabstand respektiert.

Ärzte in Neu-Ulm solidarisieren sich mit Flüchtlingen

Mit der Aktion wollten die Veranstalter darauf aufmerksam machen, dass in Europa Menschen in überfüllten Aufnahmelagern lebten, nicht ausreichend vor einer Ansteckung mit Corona geschützt seien und kaum sauberes Wasser hätten. Sie erinnerten an die sogenannte Luftbrücke, mit der die Bundesregierung eine große Zahl von deutschen Urlaubern aus dem Ausland zurückgeholt hat. Vor diesem Hintergrund könne es nicht sein, dass die Regierung bislang nur wenige Geflüchtete aus ihrer Lage befreit habe, so die Ärzteinitiative.