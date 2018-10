22.10.2018, 15:15 Uhr

Ärzte-Präsident fordert medizinische Fakultät für Passau

Fünf Bewerber auf einen Studienplatz für Medizin: Alltag an deutschen Universitäten. Mehr Plätze wollen daher Bayerns Ärzte am kommenden Wochenende in Nürnberg fordern. Dafür hat ihr Präsident Passau im Blick.