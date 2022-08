Ärzte kündigen lange Wartezeiten in Praxen ab September an

2019 spitzte sich die Situation in den Arztpraxen zu. Für Patienten war es bei manchen Fach- und Hausärzten schwer, einen Termin zu bekommen. Neupatienten wurden oft gar nicht mehr angenommen. Die Regierung beschloss damals unter anderem eine sogenannte Extrabudgetierung für neu aufzunehmende Patienten. Seitdem durften alle Leistungen für diese Gruppe "extrabudgetär" und damit außerhalb des Praxisbudgets in voller Höhe vergütet werden.

Damit verbunden war die Verpflichtung, mehr Sprechstundenzeiten anzubieten. Es war eine Win-Win-Situation. Der jetzige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Regelung einseitig aber wieder zum 1. September kippen, obwohl er sie noch 2019 gefordert hatte. Er stößt damit auf massiven Widerstand bei den Medizinern, vor allem auch in Bayern.

Erst Unterstützung, dann Rückzug

"Das ist ein Quantensprung für die Beseitigung der erheblichen Zwei-Klassen-Medizin beim Facharztbesuch", formulierte der damalige SPD-Gesundheitsexperte und SPD-Abgeordnete Karl Lauterbach seine Freude über das Terminservice- und Versorgungsgesetz, kurz TSV-Gesetz 2019. Heute sieht das Lauterbach als Bundesgesundheitsminister anders. Die damaligen Beschlüsse will er jetzt wieder zurücknehmen, weil er sparen muss. 17 Milliarden braucht er für das Krankenkassenbudget im nächsten Jahr. Mindestens.

2019: Einführung des Terminservice- und Versorgungsgesetzes

Zwei wesentliche Neuerungen wurden unter dem damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 2019 geschaffen: Damit Patienten schneller einen Termin beim Fach- oder Hausarzt bekamen, führte er Mindestsprechstundenzahlen und offene Termine ein. Niedergelassene Ärzte in Vollzeit mussten danach in Praxen mindestens 25 Stunden Sprechstundenzeit wöchentlich anbieten. Zudem wurden bestimmte Arztgruppen dazu verpflichtet, mindestens fünf offene Sprechstunden, also ohne Termin, wöchentlich durchzuführen. Darunter fallen die Haus- und Kinderärzte, Augenärzte, Frauen-, Hals-Nasen-Ohrenärzte.

Als Gegenzug führte die damalige Regierung die sogenannte Neupatientenregelung ein. Sie galt als Ausgleich für die "Mehrarbeit" der niedergelassenen Ärzte durch die aufgestockte Sprechstundenzeit und die Einführung der "offenen Sprechstunde".

Praxen haben festgelegtes Gesamtbudget

Als neuer Patient gilt, wer erstmals in einer Praxis behandelt wird oder mindestens zwei Jahre nicht in dieser Praxis war. Praxen haben ein festgelegtes Gesamtbudget für die Behandlung ihrer Patienten. Wie hoch das ist, erfahren sie, wenn alle Ärzte ihrer Berufsgruppe die Rechnungen bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) eingereicht haben. Ist der Topf der KV ausgeschöpft, dann kann es sein, dass Ärzte nicht die volle Höhe für Behandlungen für alle Patienten abrechnen können. In der Regel, so erklärt Peter Heinz vom Bundesverband der Augenärzte, verzichten die niedergelassenen Mediziner auf 13 bis 15 Prozent ihres Honorars jährlich, weil das Budget der KV nicht für alle Behandlungen reicht.

Überschreitet der Niedergelassene mehr als drei Prozent seines Vorjahresbudgets, muss er mit Regress rechnen. Die Neupatientenregelung besagt aber seit 2019, dass die Behandlung von Neupatienten nicht dem Budget zugerechnet und damit in voller Höhe verrechnet werden darf. Das war das "Zuckerl" für die andere Seite der Medaille, nämlich die Sprechstundenregelung mit festgelegtem 25-stündigen wöchentlichen Angebot und offenen Sprechstunden.

Budgetierung ist seit Jahren ein Kritikpunkt

Nach einer Berechnung des Deutschen Instituts für Fachärztliche Versorgungsforschung (DIFA), blieben Ärzte auf Behandlungskosten in Höhe von 100 Milliarden Euro durch die Einführung der Budgetierung von Arztpraxen seit den 90er Jahren sitzen. Diese Budgetierung ist kompliziert. Ist es ausgeschöpft, verdienen sie mit allen weiteren Patienten weniger. Deshalb mussten Neupatienten auch bis 2019 extrem lange warten auf einen Termin beim Facharzt.

Nach der Einführung der Regelung konnte jedoch die Behandlung von Neupatienten unabhängig vom eventuell schon ausgeschöpften Budget voll abgerechnet werden. Das gilt auch für Patienten, die Ärzte über die offene Sprechstunde abrechnen.

Lauterbach muss Finanzloch stopfen

Im kommenden Jahr erwartet der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen ein Finanzloch von 17 Milliarden Euro. Durch Beitragserhöhungen lässt sich das nicht alleine auffangen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach muss also sparen. "Wir werden versuchen, die Lasten auf mehrere Schultern zu verteilen", meinte er dazu.

Das benötige Geld soll bei der Pharmaindustrie, den Apothekern, den Beitragszahlern, also den Bürgern, und auch bei den Ärzten eingespart werden. Lauterbach fügte an, dass er Einschnitte beim ärztlichen Honorar ausschließe, weil es da keinen Spielraum gebe. Doch jetzt will er die Neupatientenregelung streichen. Es handele sich um Etikettenschwindel, kritisiert Bundesärztekammerchef Klaus Reinhardt, "wenn man öffentlichkeitswirksam Leistungskürzungen im Gesundheitswesen ausschließt und gleichzeitig Honorarkürzungen bei Arztpraxen plant".

Institute bestätigen Leistungskürzungen

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung, ZI, hat errechnet (auf Grundlage der Daten 2021), dass die Rücknahme der Neupatientenregel eine Kürzung von 400 Millionen Euro bei den Behandlungskosten bedeutet. "Die höchsten Steigerungsraten für Neupatient:innen ergaben sich aber bei Hausärzt:innen (32 Prozent), Kinder- und Jugendärzt:innen (18 Prozent) sowie bei nichtärztlichen Psychotherapeut:innen (18 Prozent)", heißt es im Bericht des ZI. Eine Rücknahme der Neupatientenregelung sieht das ZI als falsch an. Die Vertragsärzte hätten die Notaufnahme von Kliniken entlastet und den Patienten trotz Fachkräftemangels Behandlungen schnell möglich gemacht.

"Unsere Auswertung zeigt, dass im vierten Quartal 2021 mehr Neupatient:innen behandelt wurden als im vierten Quartal 2019, obwohl die ärztlichen Behandlungskapazitäten in diesen zwei Jahren eher weniger als mehr geworden sind." Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland

Rücknahme stößt auf erheblichen Widerstand

Es gibt wohl keine Kassenärztliche Vereinigung und keinen Fach- oder Hausarztverband in Deutschland, der sich nicht negativ über die Rücknahme äußert. Die Kassenärztliche Vereinigung in Bayern, KVB, dazu: "Mit den permanenten politischen Zumutungen wird der Nachwuchs von einer Niederlassung in eigener Praxis abgeschreckt. Das Ergebnis davon ist bereits heute in immer mehr medizinisch unterversorgten beziehungsweise drohend unterversorgten Regionen Bayerns deutlich abzulesen", so Martin Eulitz von der KVB gegenüber BR24.

Wiederholt fordert die KV Bayern das Bundesgesundheitsministerium auf, die Rücknahme wieder zurückzunehmen.

Stimmt demnächst der Bundesrat der Abschaffung der Neupatienten-Regelung zu, dann wird sie ab dem 1. September gelten. Hier kritisiert der bayerische Landesverband der Gynäkologen zudem, dass nicht einmal Berufsverbände vom Bundesgesundheitsminister und Gesundheitsökonom Lauterbach dazu gehört wurden.

Konsequenzen für Patienten werden spürbar sein

Der Landesverband der Gynäkologen sieht durch die neue Regelung Konsequenzen auf Patienten zukommen. Der Vorsitzende und Bayreuther Frauenarzt Peter Hausser rechnet wieder mit Wartelisten für Behandlungen und Neuaufnahmen. "Wir können auch nicht mehr als arbeiten und die Arztleistung muss einfach honoriert werden, denn auch wir haben Kosten, die wir decken müssen", erklärt er gegenüber BR24.

Vor allem der Bundesverband der Augenärzte kritisiert den Entschluss Lauterbachs heftig. Der Verband denkt derzeit über mögliche Protestmaßnahmen nach. "Wir fragen gerade bei den Mitgliedern, aber auch bei anderen Facharztverbänden ab, welche Möglichkeiten des Protestes wir umsetzen werden", so Dr. Peter Heinz. Doch die Möglichkeiten sind beschränkt. Niedergelassene Ärzte dürfen nach einem Urteil des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2016 nicht streiken.

"Die First-Class-Versorgung ist für Patienten mit der Rücknahme der Neupatientenregelung vorbei und gegebenenfalls kann eine ausführliche Untersuchung nicht mehr garantiert werden. Die Wartezeiten auf einen Termin beim Arzt werden extrem länger, vor allem für Neupatienten. Das Angebot der 'offenen Sprechstunde' wird wahrscheinlich in vielen Praxen reduziert werden. Mit der Selbstausbeutung der Ärzte muss Schluss sein, vor allem, wenn eine politische Verlässlichkeit fehlt." Dr. Peter Heinz, Bundesverband Augenärzte

"Die weiteren Akte dieser Schmierenkomödie sind absehbar: Bei fehlenden Anreizen beispielsweise für Neupatientinnen und -patienten werden Wartezeiten auf einen Termin wieder länger werden, gute Argumente für einen Minister, der so gern die Bürgerversicherung einführen möchte… Bühne frei!" Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern bezeichnet die Rücknahme der Neupatientenregelung gegenüber BR24 als "fatales Signal für Ärztinnen und Ärzte". Der höhere Aufwand für Neupatienten werde damit künftig nicht mehr honoriert.

Ärzte haben mit vielen Problemen zu kämpfen

Der Herbst steht bevor und damit verbundene Grippeimpfungen und auch weitere Corona-Impfungen, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schon jetzt vehement fordert. Auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kündigt die Bestellung weiterer Grippeimpfdosen an. Doch, wer nimmt noch Neupatienten ab 1. September auf? Und weiter: Wer soll für die Patienten Termine vereinbaren, bei Impfungen unterstützen? Schon jetzt beklagen die Ärzte einen zunehmend hohen Fachkräftemangel in ihren Praxen.