Ärzte demonstrieren am Wendelstein gegen Atomwaffen

Diese besondere Demonstration auf Bergeshöhen war am Sonntag der bayerische Anteil an einer internationalen Kampagne. Ausgelöst hat diese Prostestwelle, die IPPNW (Organisation "Ärzte in sozialer Verantwortung"). Sie sieht akuten Handlungsbedarf aufgrund der vielen Krisenherde der Welt.

Ärzte warnen vor atomarem Wettrüsten

In weißen Kitteln und mit einer drei Meter langen Atomwaffen Attrappe wanderten die Ärzte auf den Wendelstein-Gipfel. Die bayerischen Mediziner mit sozialer Verantwortung wollten mit dieser Aktion vor einem neuen atomaren Wettrüsten warnen.

Viele der Ärzte haben sich jahrzehntelang mit der Strahlenproblematik beschäftigt. Auch deshalb fordern sie eine Abschaffung von Atomwaffen. Vor gut zwei Monaten endete der INF-Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen. Er war 1987 von den USA und der Sowjetunion unterzeichnet worden.

Abzug der amerikanischen Atomwaffen gefordert

Dr. Josef Raab, Mitinitator der Demonstration auf dem Wendelstein, sieht in der Aufkündigung des Vertrages eine konkrete Gefahr, dass die atomare Bedrohung wieder in greifbare Nähe rückt. Bei einem Atomkrieg könne keine Medizin der Welt mehr helfen, sagte er: "Wir wollen die Bevölkerung wachrütteln, dass wir aussteigen aus der atomaren Bewaffnung, dass Deutschland auch beitritt bei dem generellen Atomwaffenverbot."

Auch wollen die Ärzte einen sofortigen Abzug der 20 amerikanischen Atomwaffen erreichen, die seit Jahrzehnten auf dem Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz lagern.

1985 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet

Die Organisation "Ärzte in sozialer Verantwortung" ist in 68 Ländern der Welt organisiert und hat in Deutschland rund 8.000 Mitgliedern. Sie ist damit die größte berufsbezogene Friedensorganisation. 1985 erhielt die Organisation den Friedensnobelpreis für ihre "sachkundige und wichtige Informationsarbeit über die katastrophalen Folgen eines Nuklearkrieges".