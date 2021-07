Ärmel hoch: Impfaktionen in der Oberpfalz

Impfbusse und mobile Impfteams sind in der Oberpfalz unterwegs, um das Impfen gegen Corona so einfach wie möglich zu machen. "Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und schützen sich vor einer Infektion im Herbst", wirbt zum Beispiel der Amberger BRK-Kreisgeschäftsführer Sebastian Schaller und betont: "Einfacher kann es kaum noch werden". Sein Team steht vor einem Amberger Supermarkt bereit.

Impfen beim Wocheneinkauf in Amberg

Vor dem Kaufland am Amberger Bergsteig steht ab Samstag (31.07.) bis auf Weiteres täglich von Montag bis Samstag eine Impfstation. Sie hat von 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr ohne Termin geöffnet.

Am Mittwoch (04.08.) macht eine weitere Pop-Up-Impfstation in der Rathausstraße 8 in der Amberger Innenstadt auf. Auch hier sind bis auf Weiteres von Montag bis Samstag von 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich.

"Unserer Einschätzung nach sind das die zwei besten Standorte, um möglichst viele noch unentschlossene Bürgerinnen und Bürger zu erreichen", hofft der Leiter des Amberger Impfzentrums, Martin Ströhl.

OH-Weiher-Festival in Eschenbach

Das BRK Weiden/Neustadt impft heute (30.07.) und am morgigen Samstag beim OH-Weiher-Festival am Rußweiher in Eschenbach. Bevor heute "Markus Englstaedter & Bernd Meyer" und morgen die "Troglauer" auftreten, kann man sich von 18 bis 20 Uhr spontan mit Biontech erstimpfen lassen, oder mit Johnson & Johnson, hier ist nur eine Dosis nötig. Auch Interessierte ohne Eintrittskarte bekommen eine Impfung. Kinder ab 12 müssen Erziehungsberechtigte dabei haben.

"Spitz-Tour" im Kreis Cham

Im Landkreis Cham gibt es heute (30.07.) von 16 bis 20 Uhr und am Samstag (31.07.) eine weitere "Spritz-Tour", um Impfwillige niederschwelliger zu erreichen. Der Impfbus macht vor dem Möbelhaus Frey in Cham Station. Man kann sich dort mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson oder Biontech impfen lassen. Auch Menschen von außerhalb des Landkreises können kommen.

Regensburg: Impfen in der Altstadt

In Regensburg kommt ein Impfteam am Sonntag (01.08.) in die Altstadt. Am St.-Kassians-Platz nahe des Neupfarrplatzes gibt es von 9 bis 16 Uhr eine Impfaktion.

Ebenfalls am Sonntag kommt von 11.30 Uhr bis 18 Uhr ein BRK-Impfteam in den Landgasthof Hammermühle in Donaustauf.

Auch im Stadion ist ein Impfteam, und zwar am Samstag (31.07.) beim Baseball in Regensburg, wenn die Legionäre um den Einzug ins Meisterschafts-Finale der Baseball-Bundesliga spielen.

Impfbus Tirschenreuth hält am McDonalds

"Der Impfbus kommt" ist das Motto im Kreis Tirschenreuth. Am Samstag (31.07.) steht er von 8 bis 13 Uhr vor dem Rewe in Neusorg und von 16 bis 21 Uhr am Geschichtspark Bärnau. Am Sonntag ist der Impfbus bei McDonalds in Mitterteich, wo es zu jeder Impfung laut Ankündigung auch noch "eine kleine Überraschung" gibt.

Am Freitagabend (30.07.) bietet das Impfzentrum Waldsassen zudem von 17 bis 21 Uhr eine Feierabend-Impfung ohne Termin mit Biontech oder Johnson & Johnson.

Landkreis Schwandorf startet mit Bussen in die Kommunen

In Schwandorf ist wieder der Impfbus vor dem Globus Warenhaus abgestellt. Geimpft wird dort am Samstag (31.07.) zwischen 10 und 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. "Wer kommt, wird geimpft", so Manuel Lischka vom Landratsamt Schwandorf. Geimpft wird ab 12 Jahren, sofern eine Einverständniserklärung der Eltern oder Erziehungsberechtigten vorliegt.

Ab nächster Woche soll die Impfaktion mit weiteren mobilen Impfbussen ausgeweitet werden. Die Impfbusse sollen laut Landratsamt einzelne Kommunen im Landkreis Schwandorf anfahren.

Zudem sind die Impfzentren in Nabburg und Maxhütte-Haidhof für alle Impfwilligen geöffnet, eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Impfzentren ohne Termin geöffnet

Zusätzlich zu den Impfaktionen kann man weiterhin auch spontan in die Impfzentren gehen. Die Erstimpfung gibt es inzwischen in der Regel ohne Termin. Die Zweitimpfung für den vollständigen Schutz kann man sich meist schon drei Wochen später holen. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson ist keine Zweitimpfung notwendig.